БК «МИНСК» обыграл «Астану» в матче ЕМЛ

Баскетболисты «МИНСКА» одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни во второй раз за два дня на выезде встречались с соперниками из «Астаны».

В первом противостоянии подопечные Дмитрия Колтунова были сильнее с результатом 69:50 и сегодня, 18 февраля, успех повторили. Белорусы со старта захватили лидерство, наращивали преимущество в каждом из игровых отрезков и довели перевес до разгромного. Как итог более чем уверенная виктория со счетом 90:55.

Лучшим в составе отечественной дружины стал Данила Семенюк, набравший 19 баллов. Теперь минчане отправляются в Москву, где в предстоящие выходные дважды сыграют с лидером регулярного сезона – МБА-МАИ. Напомним, борьбу за выход в плей-офф ведут 14 клубов, только восьмерка лучших обеспечит себе путевку в следующую стадию.