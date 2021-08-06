Жена милиционера: если бы было что-то мегакардинальное, вышла бы за своего и подавала бы ему патроны

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». В одном лишь Пинске – десятки пострадавших, медицинская помощь понадобится везде. В интернете появятся фейки: силовики не пускают скорые.

Вот как на самом деле. Но главное – в нужном ракурсе и вовремя щелкнуть затвором фотоаппарата.

За первую ночь только в Минске домой и в казармы со службы не вернулись пять человек. Они госпитализированы. Еще 15 после травм остались в строю.

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:

Их убивали, госпитали были все заполнены нашими ребятами. Им ломали ноги. Как они должны были повести себя? Как ведут себя во всех правовых государствах? Они стреляют. А у нас наши сначала мягко, а потом – у них братство, потом они защищали государство и защищали жителей.

Это все подготовленные люди, не так все это спроста. Вот мы стоим, вот баррикада, мы двигаемся, в нас все летит.

Такого я не ожидал. Мне просто обидно было понимать, что там стоит несовершеннолетний парень с девушкой и кидает в меня бутылкой. Они это перерастут, потому что все приходит с опытом. Я тоже как-то жил, знал цену жизни, миру, служил, рос. А вот сейчас, когда у меня есть дома ребенок, я понимаю, как эта жизнь создается и сколько сил ты тратишь. Мне, понимаете, очень важно, чтобы моя жена с ребенком сейчас ходила по улице спокойно. И никакой отморозок в нее бутылкой не кидал.

– Вы из военнослужащих срочной службы?

– [Кивает].

– Из частей минского гарнизона?

– Минской области. Околица.

– Вы из войсковой части 3310, военнослужащий срочной службы?

– [Кивает].

– У вас, видимо, травма губы? Бутылка прилетела? Прилетела стеклянная бутылка, попала именно в нижнюю часть, под нос?

– [Показывает].

– Прилетела в PR, разбилась сразу и поранила осколками лицо?

– И зуб выбила.

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:

Если бы наши мужики не выстояли, то было бы очень печально. Они сделали все, просто что могли. Я могу сказать, что каждая жена, каждая мать, если бы, не дай бог, было что-то прямо мегакардинальное, вышла бы за своего, стала и подавала бы ему патроны. По-другому никак. Давили белорусскую милицию и машинами, и морально.

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:

Надо это признать, что во многом победили. Признают, что информационное пространство было проиграно. Вот здесь было тяжело, потому что нам надо было держать этот удар, удар моральный.