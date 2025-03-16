Впервые «Иннопром» пройдёт в Беларуси благодаря строительству центра Belexpo – Мятликов

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Недавно в Минске построили большой выставочный центр. Как Торгово-промышленная палата будет его использовать? Есть какие-то планы?

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Минский международный выставочный центр. Действительно, мы встречались с экспертами, приезжали наши коллеги из Москвы, «ЭКСПОЦЕНТР». Группа компаний «Бизнес Ивент» – это организаторы и операторы знаменитой выставки «Иннопром», родина «Иннопрома» – Екатеринбург. Она проходит уже в Ташкенте, в Астане. И впервые в истории она будет проходить в Беларуси, именно на площадке Минского международного выставочного центра. По оценкам экспертов, площадка идеальна для проведения таких мероприятий. 15 тысяч квадратных метров, огромная территория открытых выставочных площадей, галерея, залы для проведения конгрессных мероприятий, большой зал для пленарных переговоров. Можно проводить одновременно несколько мероприятий, выставок, деловых мероприятий.

Михаил Мятликов:

Участие в выставках за рубежом – очень дорогостоящие мероприятия. Это командирование людей, отправка техники, если это образцы техники или продукции, особенно которые требуют определенных температурных режимов, я имею в виду пищевой продукции. Поэтому проведение выставок у себя в стране с обязательным условием приглашения бизнес-делегаций из других стран – это лучший вариант, когда есть возможность более широко представить свою продукцию зарубежному бизнесу, потенциальным покупателям. Плюс они знакомятся с нашей страной.