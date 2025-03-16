Взаимоотношения Грузии и Беларуси выходят на новый уровень? Михаил Мятликов прокомментировал
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы проработали в Грузии послом пять лет. Как вы оцениваете сейчас наши отношения с Грузией? Тем более у них такие большие реформы идут. Я имею в виду, они уходят от Евросоюза, они провели выборы, они смотрят в сторону России, Китая. Россия – наш союзник.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Я бы начинал с истории. Когда я уезжал послом, наш экспорт и вообще товарооборот был 50 миллионов, экспорт – 25 миллионов долларов. Номенклатура поставляемых товаров была не так широка. Уже по итогам 2024 года мы поставляем продукции на 125. В 5-6 раз больше мы поставляем продукции. Расширена линейка поставляемой продукции.
Открыты и функционируют 15 магазинов белорусских продуктов в Тбилиси. Сегодня открываются магазины в Батуми и Кутаиси. Поэтому рост и популярность белорусской продукции есть. Наши туристы любят Грузию. Самолеты заполнены, которые летают туда и на зимний курорт, и летом на море.
Политически у нас были всегда прекрасные отношения. Последние годы, к сожалению, нет – из-за бывшей позиции руководства Грузии. Но сейчас прошли выборы – в Грузии новый парламент, новый Президент избран.
Могу уже открыть информацию о том, что мы с коллегами договорились в ближайшее время провести в Грузии заседание делового совета.
Александр Осенко:
Ментально, как нация, в чем схожесть грузинов и белорусов?
Михаил Мятликов:
Грузины любят Беларусь, уважают, уважают Президента, всегда об этом говорят. Белорусы любят бывать в Грузии. Ментально мы разные народы, но мы люди православные, и грузины, и белорусы – христиане, поэтому в этом плане мы дополняем друг друга в чем-то.
Александр Осенко:
А если сравнить белорусское и грузинское гостеприимство? Насколько я знаю, у грузин, как и у белорусов, стол всегда ломится от еды.
Михаил Мятликов:
Да, вы абсолютно правы. Грузины говорят о том, что вы нас удивили гостеприимством, но мы постараемся вам «отомстить».