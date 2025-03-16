Взаимоотношения Грузии и Беларуси выходят на новый уровень? Михаил Мятликов прокомментировал

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы проработали в Грузии послом пять лет. Как вы оцениваете сейчас наши отношения с Грузией? Тем более у них такие большие реформы идут. Я имею в виду, они уходят от Евросоюза, они провели выборы, они смотрят в сторону России, Китая. Россия – наш союзник.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Я бы начинал с истории. Когда я уезжал послом, наш экспорт и вообще товарооборот был 50 миллионов, экспорт – 25 миллионов долларов. Номенклатура поставляемых товаров была не так широка. Уже по итогам 2024 года мы поставляем продукции на 125. В 5-6 раз больше мы поставляем продукции. Расширена линейка поставляемой продукции. Открыты и функционируют 15 магазинов белорусских продуктов в Тбилиси. Сегодня открываются магазины в Батуми и Кутаиси. Поэтому рост и популярность белорусской продукции есть. Наши туристы любят Грузию. Самолеты заполнены, которые летают туда и на зимний курорт, и летом на море. Политически у нас были всегда прекрасные отношения. Последние годы, к сожалению, нет – из-за бывшей позиции руководства Грузии. Но сейчас прошли выборы – в Грузии новый парламент, новый Президент избран. Могу уже открыть информацию о том, что мы с коллегами договорились в ближайшее время провести в Грузии заседание делового совета.