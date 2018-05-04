«Мы помним…». Воспоминания ветерана ВОВ о побеге из тыла врага

Тамара Завгородняя, ветеран Великой Отечественной войны:
В 42 году в начале года меня послали в тыл врага. Я радистка, разведчик. Я родилась в районном городе, я же не видела самолетов, а тут первый раз в самолете и первый раз с парашютом прыгала. Нас забросили в Брянские леса в тыл к немцам. Передавала шифровки в Центральный штаб партизанского движения в город Москву. Я сама не подрывала, потому что я не специалист. Я в засаде сидела с рацией и, когда ребята уходили на подрыв железной дороги подкладывать мины, это надо было несколько минут сделать, и вот эти несколько минут разделились месяцами.