В Минске контролеры перешли на летнюю форму одежды

Новости Беларуси. Минские контролеры обзавелись летней формой.
Об этом сообщили в газете «Транспортник столицы». Новые жилеты пошиты из легкой, но прочной ткани. В новой форме предусмотрены объемные карманы, специальная петля для закрепления записывающего устройства и нашивка, которая предупреждает о аудио- и видеофиксации проверки оплаты в общественном транспорте.
Контролеры в Минске будут ловить безбилетников даже ночью
Фото: «Транспортник столицы»
Образцы летней формы утверждались с учетом пожеланий контролеров. Жилеты представлены в трех цветах — бежевые, серые и синие. Каждый сотрудник выбрал себе расцветку и нужный размер.
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