В Минске контролеры перешли на летнюю форму одежды

Новости Беларуси. Минские контролеры обзавелись летней формой.

Об этом сообщили в газете «Транспортник столицы». Новые жилеты пошиты из легкой, но прочной ткани. В новой форме предусмотрены объемные карманы, специальная петля для закрепления записывающего устройства и нашивка, которая предупреждает о аудио- и видеофиксации проверки оплаты в общественном транспорте.

Контролеры в Минске будут ловить безбилетников даже ночью