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В Минске контролеры перешли на летнюю форму одежды

04 мая 2018 07:57
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Новости Беларуси. Минские контролеры обзавелись летней формой.

Об этом сообщили в газете «Транспортник столицы». Новые жилеты пошиты из легкой, но прочной ткани. В новой форме предусмотрены объемные карманы, специальная петля для закрепления записывающего устройства и нашивка, которая предупреждает о аудио- и видеофиксации проверки оплаты в общественном транспорте.

Контролеры в Минске будут ловить безбилетников даже ночью

В Минске контролеры перешли на летнюю форму одежды-1

Фото: «Транспортник столицы»

Образцы летней формы утверждались с учетом пожеланий контролеров. Жилеты представлены в трех цветах — бежевые, серые и синие. Каждый сотрудник выбрал себе расцветку и нужный размер.

«Перелом был, синяки на лице, люди кусаются очень часто». Контролеры говорят о своей работе и психологии «зайцев» (читать далее). 

# Транспорт Беларуси # общество

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