«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra

Терри Джей в Беларуси уже не в первый раз. Англичанин, к слову, уже 20 лет живет в Дрездене и объехал полмира. С введением безвизового режима пребывания в нашей стране решил заглянуть и к нам. Красоты Беларуси настолько увлекли путешественника, что наведываться в гости для него стало доброй традицией. Этой весной Терри решил совершить длительный вояж и удивить белорусов.

Вера Позняк, корресподент:

Этот британский спорткар покорил сердца миллионов и удивил даже самого Джеймса Бонда. Раритетный автомобиль проехал десятки тысяч километров и, наконец, добрался до Беларуси.

Терри Джей:

Меня зовут Терри. Я часто посещаю Минск, для меня он стал вторым домом. У меня здесь много друзей. И в этот раз я решил их удивить и приехал на своей 30-летней реплике уникального спорткара AC Cobra.

Дорога из Дрездена в Минск заняла два дня, и на этот раз англичанин решил остановиться в старинном городе Заславле, где и познакомил нас со своим творением. Почему своим? Этот автомобиль он собрал практически собственными руками.

Это реплика третьего поколения Cobra, которая выпускалась еще в 60-е годы. Таких автомобилей было собрано всего несколько сотен. Так что перед нами настоящая британская легенда! Терри Джей:

Кузов реплики изготовлен из стеклопластика, под капотом вместо оригинального двигателя Форд я установил двигатель от Рендж Ровер объемом 4.6 литра. Подвеска и тормоза от Ягуар.

Чтобы машина выглядела как новая, хозяин специально оклеил её пленкой. Поэтому ей не страшна любая непогода. А поскольку автомобиль спортивный, то и выглядит он по-спортивному! На нем красуются настоящие белые гоночные полоски. Из цельного стального листа Терри собственными руками изготовил приборную панель.

Мы не могли не воспользоваться возможностью и решили прокатиться на таком уникальном спорткаре по проспектам столицы (смотрите видео). В этой машине все необычно, даже руль расположен справа. Весит родстер всего 900 кг.