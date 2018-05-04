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«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra

04 мая 2018 08:48
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Терри Джей в Беларуси уже не в первый раз. Англичанин, к слову, уже 20 лет живет в Дрездене и объехал полмира. С введением безвизового режима пребывания в нашей стране решил заглянуть и к нам. Красоты Беларуси настолько увлекли путешественника, что наведываться в гости для него стало доброй традицией. Этой весной Терри решил совершить длительный вояж и удивить белорусов.    

«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra-1

Вера Позняк, корресподент:
Этот британский спорткар покорил сердца миллионов и удивил даже самого Джеймса Бонда. Раритетный автомобиль проехал десятки тысяч километров и, наконец, добрался до Беларуси. 

«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra-4

Терри Джей:
Меня зовут Терри. Я часто посещаю Минск, для меня он стал вторым домом. У меня здесь много друзей. И в этот раз я решил их удивить и приехал на своей 30-летней реплике уникального спорткара AC Cobra

«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra-7

Дорога из Дрездена в Минск заняла два дня, и на этот раз англичанин решил остановиться в старинном городе Заславле, где и познакомил нас со своим творением. Почему своим? Этот автомобиль он собрал практически собственными руками. 

«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra-10

Это реплика третьего поколения Cobra, которая выпускалась еще в 60-е годы. Таких автомобилей было собрано всего несколько сотен. Так что перед нами настоящая британская легенда!

Терри Джей:
Кузов реплики изготовлен из стеклопластика, под капотом вместо оригинального двигателя Форд я установил двигатель от Рендж Ровер объемом 4.6 литра. Подвеска и тормоза от Ягуар. 

«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra-13

Чтобы машина выглядела как новая, хозяин специально оклеил её пленкой. Поэтому ей не страшна любая непогода. А поскольку автомобиль спортивный, то и выглядит он по-спортивному! На нем красуются настоящие белые гоночные полоски. Из цельного стального листа Терри собственными руками изготовил приборную панель. 

«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra-16

Мы не могли не воспользоваться возможностью и решили прокатиться на таком уникальном спорткаре по проспектам столицы (смотрите видео).

В этой машине все необычно, даже руль расположен справа. Весит родстер всего 900 кг. 

«Для меня Минск стал вторым домом». Англичанин приехал из Дрездена на уникальной реплике AC Cobra-19

Терри Джей:
В Минске очень широкие проспекты. Мне нравится гулять по Проспекту Независимости и Площади Победы. В вашем городе очень много хороших мест с живой музыкой, которые я с удовольствием посещаю. А еще я был на Браславских озерах. Там живут мои хорошие друзья, которые познакомили меня с белорусскими традициями и кухней.

В ближайших планах у Терри совершить грандиозный пробег из Дрездена во Владивосток, но уже на совершенно другом автомобиле, который он также восстановил своими руками.  

# Туризм # общество # Вера Позняк # Терри Джей # Фотофакт # Автомобили

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