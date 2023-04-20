Возродили святыню практически с нуля. Вот как волонтёры преобразили храм в Минской области

Новости Беларуси. Молодежь Минской области приняла эстафету Республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первая точка – на карте Узденского района. Волонтерский десант работал на территории прихода храма Святителя Николая Чудотворца. Как это было – в материале Влады Родовской.

Агрогородок Могильно расположен на левом берегу Немана между Уздой и Столбцами. Это один из самых древних населенных пунктов района. В былые времена здесь были и замок, и порт. А сейчас на самом въезде возвышается деревянная церковь. Здесь возрождают приход храма Святителя Николая Чудотворца.

Влада Родовская, корреспондент:

Издревле в этом агрогородке было два храма. Но еще в XX веке они были разрушены и сожжены. Только с приходом иерея Алексея Шишко было решено: святыню нужно восстанавливать. Камень за камнем, балка за балкой – и вот церковь уже вырисовывается.