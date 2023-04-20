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Возродили святыню практически с нуля. Вот как волонтёры преобразили храм в Минской области

20 апреля 2023 14:09
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Новости Беларуси. Молодежь Минской области приняла эстафету Республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первая точка – на карте Узденского района. Волонтерский десант работал на территории прихода храма Святителя Николая Чудотворца.

Как это было – в материале Влады Родовской.

Возродили святыню практически с нуля. Вот как волонтёры преобразили храм в Минской области-1

Агрогородок Могильно расположен на левом берегу Немана между Уздой и Столбцами. Это один из самых древних населенных пунктов района. В былые времена здесь были и замок, и порт. А сейчас на самом въезде возвышается деревянная церковь. Здесь возрождают приход храма Святителя Николая Чудотворца.

Возродили святыню практически с нуля. Вот как волонтёры преобразили храм в Минской области-4

Влада Родовская, корреспондент:
Издревле в этом агрогородке было два храма. Но еще в XX веке они были разрушены и сожжены. Только с приходом иерея Алексея Шишко было решено: святыню нужно восстанавливать. Камень за камнем, балка за балкой – и вот церковь уже вырисовывается.

Возродили святыню практически с нуля. Вот как волонтёры преобразили храм в Минской области-7

Сохраняя традиции XVII века, святыню восстанавливают в стиле русского деревянного зодчества. Уже завершена внутренняя отделка, поставлены окна и оборудованы каркасы иконостаса. Одна из особенностей храма – его сводчатый потолок.

Подробности в видео.

# Церковь # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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