Возродили святыню практически с нуля. Вот как волонтёры преобразили храм в Минской области
Новости Беларуси. Молодежь Минской области приняла эстафету Республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первая точка – на карте Узденского района. Волонтерский десант работал на территории прихода храма Святителя Николая Чудотворца.
Как это было – в материале Влады Родовской.
Агрогородок Могильно расположен на левом берегу Немана между Уздой и Столбцами. Это один из самых древних населенных пунктов района. В былые времена здесь были и замок, и порт. А сейчас на самом въезде возвышается деревянная церковь. Здесь возрождают приход храма Святителя Николая Чудотворца.
Влада Родовская, корреспондент:
Издревле в этом агрогородке было два храма. Но еще в XX веке они были разрушены и сожжены. Только с приходом иерея Алексея Шишко было решено: святыню нужно восстанавливать. Камень за камнем, балка за балкой – и вот церковь уже вырисовывается.
Сохраняя традиции XVII века, святыню восстанавливают в стиле русского деревянного зодчества. Уже завершена внутренняя отделка, поставлены окна и оборудованы каркасы иконостаса. Одна из особенностей храма – его сводчатый потолок.
Подробности в видео.