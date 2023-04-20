Сергей Лебедев: на страны Содружества оказывается просто жуткое давление

Новости Беларуси. Укрепление сотрудничества и выстраивание надежных деловых связей. В Минске прошло очередное заседание Совета постоянных представителей стран СНГ. В условиях непрекращающегося внешнего давления важно поддерживать дипломатические отношения с нашими стратегическими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно поэтому на заседании сделали акцент на укреплении позиций Содружества на мировой арене. Так, активизируется взаимодействие в таких интеграционных объединениях как ЕАЭС, ШОС, а с недавнего времени еще и БРИКС. Это вызвано в первую очередь той агрессивной политикой, которую ведут западные страны. Как подчеркнули на заседании, будет подготовлен план по расширению сотрудничества между этими объединениями. Ведь провокации со стороны политических оппонентов очевидны.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Многие страны Евразии теперь подвергаются санкциям. Если раньше это были только Россия и Беларусь, то теперь в попытках обойти эти санкции обвиняют многие страны Евразии, запрещают им торговать с Беларусью, Россией и другими странами СНГ. Мы видим, какое просто жуткое давление оказывается на страны Содружества, которые пытаются сохранить свою торговлю в рамках Содружества Независимых Государств, Евразии. Такое давление беспардонное оказывается и на Китайскую Народную Республику, и на Индию.

Также сегодня на встрече выбрали молодежную и культурную столицы Содружества на 2024 год – такой статус обретут Ташкент и Самарканд. Через несколько месяцев в нашей стране пройдут II Игры стран СНГ, поэтому спортивным центром 2023 года по праву считается Минск.