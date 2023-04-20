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Секрет успешной посевной – аграрии Молодечненского района рассказывают о своей работе

20 апреля 2023 13:30
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Новости Беларуси. Завершить сев ранних яровых в Минской области планируют до конца недели. Аграрии Копыльского, Несвижского, Слуцкого и Солигорского районов с задачей справились. Сейчас многие хозяйства ведут сев свеклы и кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под эти культуры в центральном регионе отвели практически 300 тысяч гектар.

Секрет успешной посевной – аграрии Молодечненского района рассказывают о своей работе-1

В хозяйстве «Селевцы» Молодечненского района техника на свекольных полях уже четыре дня. Под культуру здесь отвели более 400 гектаров. Завершить работы планируют в конце следующей недели. Формула успешной посевной простая: грамотная техническая подготовка, сорта высокой репродукции, опытные мехбригады.

Секрет успешной посевной – аграрии Молодечненского района рассказывают о своей работе-4

Владимир Карась, директор сельхозпредприятия «Селевцы»:
Одна из слагаемых технологий – оптимальные сроки сева. Для нашей зоны это 12-18 апреля. Это делается для того, чтобы когда будет жара, солнечные лучи не доставали до корней.

Секрет успешной посевной – аграрии Молодечненского района рассказывают о своей работе-7

Дмитрий Куприян, механизатор сельхозпредприятия «Селевцы»:
В прошлом году пришел работать на уборочную, после уборочной решил остаться, так как понравилось: новая сеялка, новый трактор предоставили. Все для работы и работников.

Кроме того, для механизаторов предусмотрено бесплатное питание. В самый разгар работ горячие обеды доставляют прямо на поля.

# Сельское хозяйство # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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