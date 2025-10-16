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Литва реализует 12 проектов в сфере оборонного производства

16 октября 2025 05:57
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Литва продолжает переводить свою экономику на военные рельсы. В стране реализуют 12 проектов в сфере оборонного производства общей стоимостью около полутора миллиарда евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва реализует 12 проектов в сфере оборонного производства-2

Литва рассчитывает на привлечение инвестиций от компаний из Украины, Германии, Франции и Канады. Приоритетными направлениями сотрудничества станут производство беспилотников, химических элементов, взрывчатых веществ и боеприпасов. В настоящее время в стране действует около 80 таких предприятий. Отмечается, что для поддержки местной промышленности оборонная продукция часто отправляется в Украину. Там литовская техника проходит испытания в реальных боевых условиях.

# техника

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