Финляндия сможет разместить в своих бункерах всё население страны

Озабоченность мнимой военной угрозой ощущается на всех берегах Балтийского моря. Так, Финляндия может разместить в своих бункерах все население страны. СМИ сообщают, что государство построило 50 тысяч подземных укрытий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые крупные бункеры, расположенные на глубине 20 метров, способны вместить до шести тысяч человек. Содержание такого убежища – дело затратное. Однако финны нашли способ сделать его прибыльным. В мирное время здесь функционируют фитнес-центр, детская игровая площадка и подземный паркинг. Что касается провизии, то финны полагаются на сознательность граждан. По закону, каждый житель страны обязан иметь запас еды и самых необходимых вещей на 72 часа.