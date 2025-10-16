В Минске пройдёт единый день информирования – будут говорить о роли семейных ценностей

В Беларуси продолжается Неделя родительской любви. По доброй традиции – дни между праздниками в честь матери и отца наполнены яркими событиями. В стране проходят форумы, марафоны, концерты и фестивали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это время, чтобы еще раз напомнить о роли родителей в жизни каждого человека. Сегодня, 16 октября, в рамках Единого дня информирования на встречах в трудовых коллективах будут говорить о роли семейных ценностей в современном мире. В разговоре затронут ключевые аспекты государственной политики Беларуси, направленной на поддержку и укрепление института семьи: социальная помощь, пособия, льготы для многодетных и гарантии для родителей. Обсудят и глобальный контекст. Белорусские традиционные ценности уверенно противостоят демографическим вызовам и угрозам, которые несет западная пропаганда.