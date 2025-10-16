В Беларуси празднуют Всемирный день хлеба. Сегодня, 16 октября, нам есть чем гордиться. Ассортимент мучных изделий в белорусских магазинах на любой вкус: пшеничные, мультизерновые, гречневые, кукурузные и ржаные. Всего в стране производится около двух тысяч наименований хлебобулочных изделий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И ежегодно ассортимент пополняется. По статистике, на каждого белоруса в год приходится почти 80 килограммов хлебопродуктов. Больше всего предпочитаем ржано-пшеничные сорта – чаще всего покупают темный ржаной хлеб. Знают вкус белорусской булки не и за рубежом. Наш хлеб активно закупает не только Россия, но и страны СНГ: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.

Благодаря современным технологиям стали возможны поставки на дальние расстояния: например, в Турцию, США, Израиль. К булке в нашей стране – особое отношение. В годы Великой Отечественной войны жизнь мерилась хлебом. Да и сейчас будет хлеб – будет жизнь. Совершенствуются рецепты, становится больше сортов, но неизменными для белорусов остаются качество и любовь к хлебу.