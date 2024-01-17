Возможно ли воспитать патриота, который не уедет из своей страны? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Можно воспитать патриота, который никогда не будет выезжать из страны на отдых, а будет отдыхать только на Браславских озерах и Нарочи?