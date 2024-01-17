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Возможно ли воспитать патриота, который не уедет из своей страны? Мнение

17 января 2024 17:25
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Можно воспитать патриота, который никогда не будет выезжать из страны на отдых, а будет отдыхать только на Браславских озерах и Нарочи?

Возможно ли воспитать патриота, который не уедет из своей страны? Мнение-1

Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Конечно, можно воспитать. Во-первых, нужно понимать, что патриотизм – это не что-то циничное. Патриотизм – это любовь к Родине. Тут стоит вопрос, как эта любовь появляется. Или наоборот, когда с детства нет любви, мы видим тех людей, которые появляются в 2020 году. Патриот и любить Родину – это правильно, но когда человеку есть что терять на этой Родине, вот тогда он патриот.

Почему девушки выбирают службу во внутренних войсках? Ответила воспитанница военно-патриотического клуба – подробности здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Евгений Пустовой # Алексей Товстыка

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