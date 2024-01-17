Азарёнок о Войцехе Ольшанском: в Польше, рабской диктатуре США, судят патриота, активиста, правозащитника!

Политические преследования в Польше набирают обороты. Сегодня начали судить Войцеха Ольшанского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фактически он один из общественных деятелей, кто осмелился последовательно отрицать губительный проамериканский мейнстрим оккупационного правительства. Войцех – последователь союза славян, дружеских отношений Польши, Беларуси и России. О том, как один противостоит целой системе – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

В Библии есть такой эпизод – разговор Господа с Авраамом. Касался он судьбы Содома – Евросоюза того времени. О том, что может спасти целый народ. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Там Авраам вопрошает: а сколько праведников надо, чтобы сохранить город? Когда он весь погрузился в мерзость. Хватит ли 50? А если только 40? 30? И так все меньше и меньше – до 10. Все время Господь говорил, что пощадит. Сегодня в Польше, рабской диктатуре США, маленькой обезьянке большого сатаны, как говорят хуситы, судят – человека, патриота, активиста, правозащитника.

Смерть польским врагам! Это говорит сторонникам Войцех Ольшанский. Патриот. Даже, можно сказать, националист. Человек, который точно знает: если его страна, страна Сенкевича и Анны Герман, страна Шопена и Мицкевича, станет подстилкой Штатов, то ждет ее грязная жизнь и позорная смерть. Он за союз с Россией. За союз с Беларусью. Он за Батьку. Напомним небольшой эпизод. Тогда по заданию демшизы либеральный тузик Дудь приезжал облизывать наркомана, гея Путилу и ныне помилованное мятежное мясо Протеза. Тогда на всю Польшу нашлось несколько праведников, которые сказали «нет» этой мерзости. И «да» – Беларуси.

– А что вы тут делаете?

– Я поддерживаю Лукашенко и Путина.

– Ты вообще кто?

– Я Юрий, журналист из России.

– Знаешь, кто мы?

– Нет.

– Послушай. Мы за Лукашенко, мы за Путина. Мы польские националисты. Мы пришли, потому что это бордель. И хоть мужики и резковаты, но мне нравится. Тогда все носили намордники и стонали от ковида. И один Батька стоял как скала. И восхитил польских патриотов.

– Друзья спасибо большое. Локтем.

– Нет.

– Коронавирус.

– Иди в ***.

– А, коронавируса нет? И вот это он сказал в разгар визгливой свинячей истерики всей полоумной Европки. А она – слабая, жадная, старая, грязная баба – не прощает такого. Не прощает смелых. Не прощает сильных. Не прощает тех, кто плевать хотел на мейнстримы, на повесточку, на то, каким быть надо. А вот он такой. Он гордый поляк, славянин, наш человек. Антинациональная банановая хунта посадила Войцеха. Вероятнее всего, будет публичная жестокая расправа над человеком. Послушайте гордого поляка.

У нас было хорошее сотрудничество в сельском хозяйстве, развивались экономические связи. Мы получали выгоду от сотрудничества с вами, а вы от взаимодействия с нами. В это же время наш восточный сосед – необандеровская Украина, президент которой – необандеровец, культивирует личность Бандеры как героя и отца народа. А на самом деле этот конфликт вредит и вам, и нам. Он создан американцами для проведения своей политики в этой части света. И обычные поляки испытывают к белорусам симпатии. Потому что все эти годы мы ассоциируем вас с порядком, хорошей организованностью, добросовестностью и с вами всегда было приятно иметь дело. Я знаю много компаний, которые за это время очень хорошо развились и которые сейчас испытывают серьезные проблемы, потому что политика давит их экономическую деятельность. Поляки это видят. Поляки за это переживают. Они не могут понять, почему... Почему так должно быть? Так должно быть, только потому что мы фланг НАТО. Мы, если перефразировать, воинская часть, которая должна вести разведку боем. Мы, поляки, на это не согласны. Повторим за Войцехом. Всем врагам Польши, настоящим врагам славянства, врагам Лукашенко – только одно... Смерть польским врагам!

Смотрим на человека, на личность, который встал против всех. Один. Без поддержки государства. Без структур и институтов. Против международного конгломерата. Так повторим вслед за Войцехом – вам – Америке, Европке, Англии, либералам, мультикультуралистам, трансвеститам, банкирам, буржуям, левачкам-глобалистам, повесточке, фарисеям, лицемерам, лжецам и подлецам, мы всем говорим...