Почему девушка выбрала службу во внутренних войсках? Ответила воспитанница военно-патриотического клуба

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Наталья Бурковская, воспитанник военно-патриотического клуба «Отвага»:

С самого детства у меня всегда развивался патриотизм к своей Родине. Я как только появилась на свет, мне всегда показывали ту стихию, которую я видела. Также я читала военные книги, я смотрела фильмы. Ту же «Катюшу», «Т-34», «Брестская крепость». Меня всегда это вдохновляло. Истории моей прабабушки доходили до меня из уст в уста. Я всегда смотрела на это с восхищением. Желание отдать жизнь за свою Родину нужно иметь.