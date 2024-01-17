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Почему девушка выбрала службу во внутренних войсках? Ответила воспитанница военно-патриотического клуба

17 января 2024 17:35
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Почему вы решили надеть форму внутренних войск?

Почему девушка выбрала службу во внутренних войсках? Ответила воспитанница военно-патриотического клуба-1

Наталья Бурковская, воспитанник военно-патриотического клуба «Отвага»:
С самого детства у меня всегда развивался патриотизм к своей Родине. Я как только появилась на свет, мне всегда показывали ту стихию, которую я видела. Также я читала военные книги, я смотрела фильмы. Ту же «Катюшу», «Т-34», «Брестская крепость». Меня всегда это вдохновляло. Истории моей прабабушки доходили до меня из уст в уста. Я всегда смотрела на это с восхищением. Желание отдать жизнь за свою Родину нужно иметь.

Возможно ли воспитать патриота, который не уедет из своей страны – подробности здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Евгений Пустовой

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