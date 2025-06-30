Прямой эфир

Воздушный патруль! ГАИ Жодино внедряет дроны в работу

30 июня 2025 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Жодино Госавтоинспекция внедрила современное решение для повышения безопасности на дорогах – теперь инспекторам помогают дроны, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Воздушный патруль! ГАИ Жодино внедряет дроны в работу-2

Беспилотник патрулирует с воздуха, обеспечивая обзор с высоты на 360 градусов, что позволяет быстро выявлять нарушения ПДД. Дрон, оснащенный видеокамерой высокого разрешения, фиксирует рискованные маневры, способные привести к авариям. Все данные оперативно передаются инспекторам. Это дает возможность реагировать без промедления.

Воздушный патруль! ГАИ Жодино внедряет дроны в работу-4

Павел Глушанин, начальник ОГАИ Жодинского ГОВД:
За текущий год всего совершено семь учетных дорожно-транспортных происшествий, четыре из которых связаны с наездом на уязвимых участников дорожного движения. Причем из четырех учетных ДТП три наезда совершено на пешеходных переходах по вине водителей автомобилей, в которых трое несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

В связи с этим было принято решение в целях профилактики совершения данной категории правонарушений проводить смешанный контроль с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Воздушный патруль! ГАИ Жодино внедряет дроны в работу-6

С начала года на территории Минской области произошло 318 ДТП, в результате которых 52 человека погибли, 355 получили травмы различной степени тяжести.

# ГАИ # Правила дорожного движения # Беспилотники # Технологии

Другие новости рубрики

Все новости
Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля
30 июня 2025 13:59

Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля

Более 6 тыс. учащихся планируют принять в колледжи Минской области в 2025 году
30 июня 2025 13:55

Более 6 тыс. учащихся планируют принять в колледжи Минской области в 2025 году

Ели конские ноги и гнилую картошку – бывшая узница концлагеря поделилась страшными воспоминаниями
30 июня 2025 13:48

Ели конские ноги и гнилую картошку – бывшая узница концлагеря поделилась страшными воспоминаниями