Воздушный патруль! ГАИ Жодино внедряет дроны в работу

В Жодино Госавтоинспекция внедрила современное решение для повышения безопасности на дорогах – теперь инспекторам помогают дроны, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Беспилотник патрулирует с воздуха, обеспечивая обзор с высоты на 360 градусов, что позволяет быстро выявлять нарушения ПДД. Дрон, оснащенный видеокамерой высокого разрешения, фиксирует рискованные маневры, способные привести к авариям. Все данные оперативно передаются инспекторам. Это дает возможность реагировать без промедления.

Павел Глушанин, начальник ОГАИ Жодинского ГОВД:

За текущий год всего совершено семь учетных дорожно-транспортных происшествий, четыре из которых связаны с наездом на уязвимых участников дорожного движения. Причем из четырех учетных ДТП три наезда совершено на пешеходных переходах по вине водителей автомобилей, в которых трое несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В связи с этим было принято решение в целях профилактики совершения данной категории правонарушений проводить смешанный контроль с использованием беспилотных летательных аппаратов.