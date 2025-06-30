Ели конские ноги и гнилую картошку – бывшая узница концлагеря поделилась страшными воспоминаниями

О героине, которой пришлось быстро повзрослеть, а после – через всю жизнь пронести страшные воспоминания – сюжет Дарьи Авсюк.

Их детство забрала война. Свидетели страшных событий с болью в сердце вспоминают тот ужас, который выпал на начало их жизненного пути. Они столкнулись не только с нечеловеческими лишениями, но и едва не стали жертвами геноцида. Зинаиде Лебедевой было всего три года, когда вся семья попала в австрийский концлагерь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зинаида Лебедева родилась под грохот канонады в деревне Комары Молодечненского района. Ей было всего три года, когда в их дом ворвалась война. Семья, как и все, пыталась спрятаться в лесу.

Зинаида Лебедева, бывшая малолетняя узница:

Батька меня схватил – и в болото. Мать схватила свое и сзади побежала. Все в болотах были. Стали уже бомбить. Полетели эти галушки. Все в болотах спрятавшиеся были. Там землянки покопанные уже были. Тогда их стали бомбить по болоту, чтобы все выходили из болота: «Все равно вас всех мы перебьем».

А потом – черные вагоны. Теснота, плач, лагерь. Так попали в Австрию, и здесь началась жизнь, полная страхов и мучений. Издевательства фашистов не знали границ, и неважно, кто перед ними был – ребенок, женщина или старик. Еды катастрофически не хватало. Родители старались огородить детей и даже после Победы не вспоминать те ужасы.