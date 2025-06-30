Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля

Предприятия Беллегпрома уже начали изготавливать новые образцы школьной формы. А с 19 июля в Минской области стартуют ярмарки по продаже школьных товаров, в том числе одежды и обуви, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изменений в комплекте школьной формы с нового учебного года не планируется. Но подходы сохраняются те же. Обязательное условие – соблюдение делового стиля. В качестве единых школами и гимназиями выбраны комплекты одежды и дополнительные детали: шевроны и эмблемы с логотипом учреждения, значки, галстуки.

Так, в восьмой школе Жодино все учащиеся носят единый элемент одежды – жилетку василькового цвета с логотипом школы. Комплекты шьют централизованно на заказ на одном из ведущих предприятий Беллегпрома.

Екатерина Паплевка, учащаяся средней школы № 8:

Стараюсь придерживаться делового стиля одежды, хожу на занятия с нашими отличительными знаками школы. Это помогает всем учащимся быть едиными.

Светлана Коротченя, директор средней школы № 8:

У нас появился шеврон с гербом учреждения. И мы выбираем рубашки праздничные – белого цвета, если это будни, то голубой, синий – однотонные. И по желанию наших учащихся мы ввели брюки, юбки темно-синего либо черного цвета.