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Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля

30 июня 2025 13:59
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Предприятия Беллегпрома уже начали изготавливать новые образцы школьной формы. А с 19 июля в Минской области стартуют ярмарки по продаже школьных товаров, в том числе одежды и обуви, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля-2

Изменений в комплекте школьной формы с нового учебного года не планируется. Но подходы сохраняются те же. Обязательное условие – соблюдение делового стиля. В качестве единых школами и гимназиями выбраны комплекты одежды и дополнительные детали: шевроны и эмблемы с логотипом учреждения, значки, галстуки.

Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля-4

Так, в восьмой школе Жодино все учащиеся носят единый элемент одежды – жилетку василькового цвета с логотипом школы. Комплекты шьют централизованно на заказ на одном из ведущих предприятий Беллегпрома.

Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля-6

Екатерина Паплевка, учащаяся средней школы № 8:
Стараюсь придерживаться делового стиля одежды, хожу на занятия с нашими отличительными знаками школы. Это помогает всем учащимся быть едиными.

Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля-8

Светлана Коротченя, директор средней школы № 8:
У нас появился шеврон с гербом учреждения. И мы выбираем рубашки праздничные – белого цвета, если это будни, то голубой, синий – однотонные. И по желанию наших учащихся мы ввели брюки, юбки темно-синего либо черного цвета.

Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля-10

Школьные базары в Минской области, в том числе в сельской местности, будут работать еженедельно по выходным дням с 19 июля по 6 сентября.

# Школы Беларуси # Школьные принадлежности # Торговля в Беларуси

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