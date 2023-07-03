Воздушная граница Беларуси надёжно защищена. Военный рассказал об обстановке на рубежах страны

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

В настоящее время непростая военно-политическая обстановка складывается у наших границ. Коллективный Запад во главе с США противостоит России и Беларуси как главному союзнику. Против Беларуси также развязана агрессия. Агрессия как в информационном, экономическом, политическом, так и в военном поле. Мы фиксируем ежедневно до 30 полетов боевой авиации, к этому надо добавить по 6-8 полетов разведывательной авиации, в том числе беспилотной. То есть контроль за воздушным пространством и за территорией Беларуси осуществляется круглосуточно. Цель очевидна и понятна, пытаются вскрыть систему противовоздушной обороны Беларуси, собрать максимально информацию о Вооруженных Силах нашей страны. Осваивают воздушное пространство вдоль наших границ. Чем серьезнее и опаснее будут провокации против нашей страны, тем чувствительнее и профессиональнее будет ответ нашим оппонентам.

Кто обеспечивает защиту границ каждый день?

Юрий Царев, ведущий:

Воздушный купол нашей страны в надежных руках. Кто обеспечивает эту защиту каждый день?

Андрей Лукьянович:

Республика Беларусь – это миролюбивое государство. Это звучит даже в первой строке нашего гимна. Мы, беларусы – мірныя людзі. Мы никому не угрожаем. В Концепции национальной безопасности записано, что Вооруженные Силы являются гарантом безопасности, целостности и суверенитета нашей страны. Поэтому наши воздушные рубежи всегда под надежной защитой. Я вам могу это даже доказать. Мы сейчас находимся на территории командования ВВС и противовоздушной обороны. И за спиной находится элемент зенитно-ракетного комплекса С-300. Великолепная система, которая разработана еще в советские времена. Но она до сих пор продолжает нести боевое дежурство. Это первая многоканальная мобильная система, которая одновременно может отстреливать до шести целей, в том числе баллистических. Совсем недавно мы получили совершенно новую зенитно-ракетную систему С-400. Вы можете представить, какими характеристиками обладает она?