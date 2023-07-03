Воздушная граница Беларуси надёжно защищена. Военный рассказал об обстановке на рубежах страны
В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Андреем Лукьяновичем, командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.
Надежно ли защищена воздушная граница?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Надежно ли защищена воздушная граница? Могут ли белорусы спать спокойно?
Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
В настоящее время непростая военно-политическая обстановка складывается у наших границ. Коллективный Запад во главе с США противостоит России и Беларуси как главному союзнику. Против Беларуси также развязана агрессия. Агрессия как в информационном, экономическом, политическом, так и в военном поле. Мы фиксируем ежедневно до 30 полетов боевой авиации, к этому надо добавить по 6-8 полетов разведывательной авиации, в том числе беспилотной. То есть контроль за воздушным пространством и за территорией Беларуси осуществляется круглосуточно. Цель очевидна и понятна, пытаются вскрыть систему противовоздушной обороны Беларуси, собрать максимально информацию о Вооруженных Силах нашей страны. Осваивают воздушное пространство вдоль наших границ. Чем серьезнее и опаснее будут провокации против нашей страны, тем чувствительнее и профессиональнее будет ответ нашим оппонентам.
Кто обеспечивает защиту границ каждый день?
Юрий Царев, ведущий:
Воздушный купол нашей страны в надежных руках. Кто обеспечивает эту защиту каждый день?
Андрей Лукьянович:
Республика Беларусь – это миролюбивое государство. Это звучит даже в первой строке нашего гимна. Мы, беларусы – мірныя людзі. Мы никому не угрожаем. В Концепции национальной безопасности записано, что Вооруженные Силы являются гарантом безопасности, целостности и суверенитета нашей страны. Поэтому наши воздушные рубежи всегда под надежной защитой. Я вам могу это даже доказать. Мы сейчас находимся на территории командования ВВС и противовоздушной обороны. И за спиной находится элемент зенитно-ракетного комплекса С-300. Великолепная система, которая разработана еще в советские времена. Но она до сих пор продолжает нести боевое дежурство. Это первая многоканальная мобильная система, которая одновременно может отстреливать до шести целей, в том числе баллистических. Совсем недавно мы получили совершенно новую зенитно-ракетную систему С-400. Вы можете представить, какими характеристиками обладает она?
Разрабатывается ли новое оружие?
Ольга Бурлакова:
А что делается для того, чтобы противовоздушная оборона соответствовала современным условиям? Каждая страна пытается как-то выделиться, все время разрабатывается новое оружие.
Андрей Лукьянович:
Делается очень много. Согласно плану строительства для развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военно-технического сотрудничества с Россией у нас идет постоянное обновление парка вооружения военной специальной техники. Мы получаем новые зенитно-ракетные комплексы. Получили зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», зенитно-ракетный комплекс С-400, новые самолеты СУ-30СМ, новые радиолокационные станции «Роса», «Восток». Принято решение о создании еще одного зенитно-ракетного полка на южных рубежах. Буквально в начале этого года он был сформирован, в ближайшее время заступит на боевое дежурство. Наверное, один из главных моментов, в чем наш секрет, у нас идет очень интенсивная подготовка нашего личного состава, качественная подготовка, переподготовка, в том числе с использованием учебных центров и полигонов России. У нас есть летчики в третьем поколении, у которых деды и прадеды сидели у штурвала воздушных судов во время ВОВ и выполняли те же задачи. У нас есть зенитчики и ракетчики, которые тоже во втором и третьем поколении выполняют задачи боевого дежурства, поэтому я благодарен нашим ветеранам за то, что они создали ту технику, которую мы сейчас имеем. За то, что позволили нашим военнослужащим достигнуть такого высокого уровня выполнения задач по предназначению. Это заслуга наших дорогих ветеранов.
Юрий Царев:
У вас есть уникальная возможность обратиться к сослуживцам. К нашим солдатам и офицерам, просто к телезрителям и поздравить их с Днем Независимости.
Андрей Лукьянович:
Хочу поздравить ветеранов, весь личный состав наших Вооруженных Сил, всех жителей Беларуси с самым главным праздником – Днем Независимости. Пожелать счастья, мирного голубого неба, безаварийной летной работы нашему летному составу, чтобы пуски зенитных управляемых ракет были только в учебных целях. Здоровья, любви, мира, всего самого лучшего.