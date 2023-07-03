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Путин: «Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян»

03 июля 2023 10:54
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С Днем Независимости поздравляют народ Беларуси и президента зарубежные лидеры, главы международных организаций и интеграционных объединений, политические и общественные деятели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин: «Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян»-1

Уже поступили десятки посланий, причем из самых разных континентов. Российский лидер пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Беларуси – счастья и процветания.

Путин: «Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян»-4

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам. Уверен, что планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, мы сможем преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы наших стран на мировой арене.

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# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин # Фотофакт

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