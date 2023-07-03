Путин: «Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян»

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам. Уверен, что планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, мы сможем преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы наших стран на мировой арене.

Си Цзиньпин: Китай решительно поддерживает выбранный белорусской стороной путь развития. Подробнее.