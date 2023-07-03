Зарубежные лидеры поздравляют народ Беларуси и Президента Лукашенко с Днём Независимости

С Днем Независимости поздравляют народ Беларуси и Президента зарубежные лидеры, главы международных организаций и интеграционных объединений, политические и общественные деятели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путин: «Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян». Читать здесь.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:
Все вызовы современного мира, от бедности и неравенства до насильственных конфликтов и изменения климата, требуют совместных действий, основанных на солидарности, взаимном уважении и понимании. Лучшее будущее требует от каждой страны смотреть за пределы своих национальных границ и поддерживать усилия по продвижению мира, прав человека, процветания и устойчивого развития для всех людей вне зависимости от места их проживания. Организация Объединенных Наций присоединяется ко всему народу Республики Беларусь в праздновании вашего особого дня, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы для обеспечения лучшего, более здорового и безопасного будущего для людей и всей планеты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Александру Лукашенко счастья и здоровья, а дружественному народу Беларуси – процветания и благополучия. Поздравления также поступили от лидеров Саудовской Аравии, Египта, Вьетнама, Индонезии, Мьянмы, Зимбабве, Венесуэлы, Никарагуа, Монголии, Палестины, Танзании, Мальтийского Ордена. Наполнены теплотой послания от лидеров азиатских стран, с которыми у нас дружеские отношения со времен СССР, – Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана. Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.
Си Цзиньпин: Китай решительно поддерживает выбранный белорусской стороной путь развития. Подробнее.