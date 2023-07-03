Зарубежные лидеры поздравляют народ Беларуси и Президента Лукашенко с Днём Независимости

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Все вызовы современного мира, от бедности и неравенства до насильственных конфликтов и изменения климата, требуют совместных действий, основанных на солидарности, взаимном уважении и понимании. Лучшее будущее требует от каждой страны смотреть за пределы своих национальных границ и поддерживать усилия по продвижению мира, прав человека, процветания и устойчивого развития для всех людей вне зависимости от места их проживания. Организация Объединенных Наций присоединяется ко всему народу Республики Беларусь в праздновании вашего особого дня, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы для обеспечения лучшего, более здорового и безопасного будущего для людей и всей планеты.