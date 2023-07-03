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Си Цзиньпин: Китай решительно поддерживает выбранный белорусской стороной путь развития

03 июля 2023 10:56
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С Днем Независимости поздравляют народ Беларуси и Президента зарубежные лидеры, главы международных организаций и интеграционных объединений, политические и общественные деятели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин: Китай решительно поддерживает выбранный белорусской стороной путь развития-1

Сердечные поздравления и наилучшие пожелания пришли к нам из Пенина, в частности председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил:

Си Цзиньпин: Китай решительно поддерживает выбранный белорусской стороной путь развития-4

Си Цзиньпин, председатель КНР:
Под вашим сильным руководством государственное строительство вашей страны в различных областях развивается динамично, чему Китай как всепогодный и всесторонний стратегический партнер искренне рад. Китайская сторона решительно поддерживает выбранный белорусской стороной путь развития, соответствующий собственным национальным условиям, а также меры, принимаемые правительством вашей страны для содействия государственному развитию. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов вместе с вами прилагать усилия к тому, чтобы привести китайско-белорусские отношения к здоровому и стабильному развитию на высоком уровне.

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# Беларусь-Китай # общество # Си Цзиньпин # Фотофакт

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