Готова ли техника к посевной кампании – 2023? Отправились на одно из сельхозпредприятий

Новости Беларуси. И пусть зима все еще не уступает права весне, аграрии Беларуси во всю готовят технику к посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После ремонта на линейку готовности выставить ее нужно уже к 1 марта. Внимание к энергонасыщенным рабочим лошадкам и посевным агрегатам, которые приступят к весенним полевым работам. В Брестской области готовность техники уже превышает 95 %, по отдельным хозяйствам и вовсе все готово. Блеск капотов и рев моторов оценила Кристина Протосовицкая. Что посеешь, то пожнешь. Лучше всего это понимают механизаторы. Причем буквально. Свою рабочую лошадку Евгений Касянюк обследовал до последнего винтика, к техосмотру осталось навести только лоск.

Евгений Касянюк, механизатор сельхозпредприятия «Остромечево»:

Техника к посевной готова, настроение есть уже выехать работать в поле. К техосмотру мы тоже готовы. Выход в поля механизаторы ждут с нетерпением. Ведь это не только старт агросезона, но и совсем другие заработки: не за часы, а за отсеянные гектары. В автопарке хозяйства «Остромечево» – 9 посевных агрегатов и 18 энергонасыщенных тракторов, которые в работе почти круглый год. Четвертьвековой опыт позволяет Алексею Зоренко заподозрить на слух любую неполадку.

Алексей Зоренко, механизатор сельхозпредприятия «Остромечево»:

Сейчас все новые рабочие органы, так что, должно быть, сев пройдет нормально. После зимы хочется и в поле. После зимы там и заработок совсем другой. Надо зарабатывать деньги.

В хозяйстве пять мехдворов – это более выгодная логистика для крупного хозяйства, в арсенале которого почти две сотни единиц техники. Для ремонта нужны запасные части, некоторые приходится ждать из-за границы до полугода. Производителей выбирают только проверенных, ведь даже банальная поломка – это как минимум полдня ремонта или минус 15 гектаров сева в разгар сезона. В 2023 году пополнили автопарк четырьмя новыми тракторами. В среднем сборка под заказ одного занимает 150 дней, в планах – приобрести еще два уборочных комбайна.

Алексей Довиденко, заместитель главного инженера сельхозпредприятия «Остромечево»:

Чем новее техника, тем легче в работе, обслуживании, ремонте. Чем старше, тем больше потребляет запчастей и, соответственно, средств, финансов. Новая приобретается более энергонасыщенная техника, которая может освоить один какой-то проход, выполнить несколько операций и заменить два менее энергонасыщенных трактора. В Брестской области уже приступили к техосмотрам сельхозмашин. Многие хозяйства готовы сеять хоть сейчас. Накопили достаточно удобрений для ранних зерновых культур, подкормок озимых, закупили и семена. Готовность тракторов порядка 95 %.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Аромат свежей краски. Выставить технику на линейку готовности в Беларуси нужно к 1 марта. Это экзамен по всем ремонтам и низкий старт перед посевной. Из-за климатических изменений с каждым годом выход в поля становится для аграриев более ранним. Если благоприятные погодные условия сохранятся, к посевной на юге смогут приступить примерно через две недели.