Налоговые консультанты. Кто это и пользуются ли спросом их услуги?

Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска:

Это новая категория для нашей страны, она появилась в связи с подписанием указа Президента. Несколько лет назад была дана такая возможность – любое физическое лицо может стать налоговым консультантом. Есть, конечно же, ряд ограничений – это соответствующее профильное образование, наличие опыта работы. Чтобы стать налоговым консультантом, необходимо сдать экзамен по налоговому законодательству. Только получив квалификационный аттестат налогового консультанта, физическое лицо может осуществлять такую деятельность. Причем эта деятельность предпринимательская, и для этого необходимо регистрироваться индивидуальным предпринимателем либо работать у субъекта хозяйствования в качестве наемного лица. Сегодня такой возможностью воспользовалось более 500 граждан нашей страны, которые успешно прошли все экзамены и уже предоставляют свои услуги налогоплательщикам. Информация о них находится в общем доступе на сайте нашего Министерства.