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Из-за высокой температуры в 64 населённых пунктах не было электричества. Когда спадёт жара?

14 июля 2021 08:26
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Новости Беларуси. Непогода накануне стала причиной сбоев в электроснабжении. Отключения зафиксированы в 64 населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа». О возможном ухудшении метеоусловий Белгидромет предупреждает и 14 июля.

Из-за высокой температуры в 64 населённых пунктах не было электричества. Когда спадёт жара? -1

Объявлен оранжевый уровень опасности. Возможны ливни, град и усиление ветра порывами до 20 м/с. При этом жаркая погода – местами до +36 °C – сохранится как минимум до выходных. А вот комфортные +25 °C, по прогнозам синоптиков, установятся в начале следующей недели.

# Погода в Беларуси # общество

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