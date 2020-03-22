Прямой эфир

ВОЗ: подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации

22 марта 2020 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ВОЗ поддерживает действия Беларуси против COVID-19. Об этом говорится в письме, которое директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге направил министру здравоохранения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации-1

Эксперты обеспокоены быстрым распространением коронавирусной инфекции в европейском регионе. ВОЗ призывает все страны активизировать свои усилия для сдерживания заболевания.

Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

ВОЗ: подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации-4

В особенности я хотел бы подчеркнуть профессиональный подход Министерства здравоохранения Беларуси к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию, включая раннее выявление случаев заражения COVID-19, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам.

ВОЗ: подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации-7

Стоит ли бронировать туры сейчас? Мнение директора турфирмы

Ханс Клюге также поблагодарил белорусскую сторону за открытость в обмене информацией. Признавая сложность ситуации, в ВОЗ отметили, что подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации.

ВОЗ: подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации-10

# Коронавирус # общество # Ханс Клюге # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из «Внуково» в Минск доставлена группа белорусов, застрявших за границей из-за коронавируса
22 марта 2020 11:42

Из «Внуково» в Минск доставлена группа белорусов, застрявших за границей из-за коронавируса

Почему немецким солдатам запрещалось вести дневники?
22 марта 2020 11:09

Почему немецким солдатам запрещалось вести дневники?

«Пример чистоты, искренности, обращённости к заботам и делам сотен тысяч прихожан». Митрополиту Филарету – 85
21 марта 2020 19:19

«Пример чистоты, искренности, обращённости к заботам и делам сотен тысяч прихожан». Митрополиту Филарету – 85