ВОЗ: подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации

Новости Беларуси. ВОЗ поддерживает действия Беларуси против COVID-19. Об этом говорится в письме, которое директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге направил министру здравоохранения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты обеспокоены быстрым распространением коронавирусной инфекции в европейском регионе. ВОЗ призывает все страны активизировать свои усилия для сдерживания заболевания. Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

В особенности я хотел бы подчеркнуть профессиональный подход Министерства здравоохранения Беларуси к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию, включая раннее выявление случаев заражения COVID-19, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам.