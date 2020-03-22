ВОЗ: подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации
Новости Беларуси. ВОЗ поддерживает действия Беларуси против COVID-19. Об этом говорится в письме, которое директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге направил министру здравоохранения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты обеспокоены быстрым распространением коронавирусной инфекции в европейском регионе. ВОЗ призывает все страны активизировать свои усилия для сдерживания заболевания.
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В особенности я хотел бы подчеркнуть профессиональный подход Министерства здравоохранения Беларуси к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию, включая раннее выявление случаев заражения COVID-19, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам.
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Ханс Клюге также поблагодарил белорусскую сторону за открытость в обмене информацией. Признавая сложность ситуации, в ВОЗ отметили, что подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации.