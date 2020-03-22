Из «Внуково» в Минск доставлена группа белорусов, застрявших за границей из-за коронавируса

Новости Беларуси. Белорусские дипломаты продолжают работу по возвращению соотечественников на родину. Еще один самолет доставил из «Внуково» в Минск белорусов, которые застряли за границей из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.