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Из «Внуково» в Минск доставлена группа белорусов, застрявших за границей из-за коронавируса

22 марта 2020 11:42
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Новости Беларуси. Белорусские дипломаты продолжают работу по возвращению соотечественников на родину. Еще один самолет доставил из «Внуково» в Минск белорусов, которые застряли за границей из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из «Внуково» в Минск доставлена группа белорусов, застрявших за границей из-за коронавируса-1

Лайнер вылетел около полуночи. На борту 82 пассажира, кроме белорусов еще трое иностранцев: граждане Армении, Украины и Литвы.

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21 марта российское правительство утвердило распоряжение, согласно которому Москва не будет препятствовать возвращению белорусов из третьих стран на родину.

Из «Внуково» в Минск доставлена группа белорусов, застрявших за границей из-за коронавируса-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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