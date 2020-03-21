Стоит ли бронировать туры сейчас? Мнение директора турфирмы

Стоит ли бронировать туры сейчас? Коронавирус вносит коррективы в отпускной график. Мировой туризм несёт большие убытки. Только в Европе эта сумма превышает миллиард евро в месяц. Что будет с туризмом этим летом, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Алина Калацкая, директор туристической компании:

В связи с коронавирусом ситуация в туризме сейчас неоднозначная. Так как многие направления сейчас закрыты для въезда, мы рекомендуем нашим туристам, которые не могут перенести свой отпуск, отдыхать в Беларуси. Например, рассмотреть санатории и базы отдыха. Несмотря на это, бронирование с мая сейчас доступно. Мы надеемся, что ситуация уже улучшится и люди смогут провести свои летние отпуска так, как они забронировали.