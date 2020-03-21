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Стоит ли бронировать туры сейчас? Мнение директора турфирмы

21 марта 2020 15:57
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Стоит ли бронировать туры сейчас? Коронавирус вносит коррективы в отпускной график. Мировой туризм несёт большие убытки. Только в Европе эта сумма превышает миллиард евро в месяц. Что будет с туризмом этим летом, рассказали в программе «Плюс-минус»

Стоит ли бронировать туры сейчас? Мнение директора турфирмы -1

Алина Калацкая, директор туристической компании:
В связи с коронавирусом ситуация в туризме сейчас неоднозначная. Так как многие направления сейчас закрыты для въезда, мы рекомендуем нашим туристам, которые не могут перенести свой отпуск, отдыхать в Беларуси. Например, рассмотреть санатории и базы отдыха. Несмотря на это, бронирование с мая сейчас доступно. Мы надеемся, что ситуация уже улучшится и люди смогут провести свои летние отпуска так, как они забронировали.

Не нужно бояться бронировать отдых сейчас, потому что, если ситуация не улучшится, деньги будут возвращены в полном объёме. Также обращаем ваше внимание, что раннее бронирование было продлено, и сейчас можно приобрести тур по минимальной стоимости. Если вы планировали выезд до мая, не переживайте, потому что даты поездки можно сдвинуть, то есть сейчас туроператоры разрешают перебронировать на более поздние сроки, либо вернуть деньги в полном объёме.

# Коронавирус # общество # Алина Калацкая

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