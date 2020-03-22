Почему немецким солдатам запрещалось вести дневники?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Писать о своей жизни в маленькую книжечку, казалось бы, – когда. Но было когда. Немецкие солдаты через одного вели дневники, хоть это и было формально запрещено.
Вот выдержка из официального распоряжения немецкого командования: «Солдаты, берущие письма и дневники на передовую линию, могут в результате небрежности совершить государственную измену и в этом случае будут привлечены по окончанию войны к ответственности. Ведение личных дневников разрешается только там, где они ни в коем случае не могут попасть в руки врага».
И дневники попадали в руки советских воинов, а от них кочевали в другие руки. Если в тетрадках и блокнотах кроме личной жизни не было секретных данных, их отдавали пропагандистам-идеологам.
Тем оставалось только опубликовать рукописные тексты, которые и без правок укрепляли дух советских воинов и ломали дух немецких.