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ВОЗ о случае коронавируса в Беларуси: «Тут же было объявлено, больной изолирован. И это показатель готовности»

28 февраля 2020 17:44
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Новости Беларуси. Вечером 28 февраля озвучена и позиция представителя Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ о случае коронавируса в Беларуси: «Тут же было объявлено, больной изолирован. И это показатель готовности»-1

Появление коронавируса не стало сюрпризом, но, как отметил эксперт, белорусские медики продемонстрировали готовность своевременно реагировать на подобные угрозы. Ситуация в Беларуси под контролем. 

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ВОЗ о случае коронавируса в Беларуси: «Тут же было объявлено, больной изолирован. И это показатель готовности»-4

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
Ни одна страна не гарантирована от завоза случаев вируса. Вопрос в том, насколько страна готова своевременно выявить и принять все необходимые меры. То, что сегодня мы видим, – это как раз готовность служб здравоохранения Беларуси. Потому что тут же было объявлено, больной изолирован. И это показатель готовности.

Это как раз то, что мы рекомендуем странам – принимать меры по снижению риска распространения вируса, завоза, но одновременно быть готовыми к тому, что этот вирус возникнет в стране. И для этого нужно принимать все меры.

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На контроле и ситуация в Бресте. В местную инфекционную больницу доставлена девушка, которая вернулась из Милана. С ее слов, она контактировала с зараженными коронавирусом. Ее самочувствие не вызывает опасений. Признаков COVID-19 не выявлено. 

# Коронавирус # общество # Батыр Бердыклычев # Фотофакт

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