«Никаких показаний у меня нет до сих пор». Заражённый студент БНТУ опубликовал обращение

Пациент и те, кто общался с ним непосредственно, помещены в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. Кроме этого, под медицинским наблюдением находятся 26 одногруппников и 7 преподавателей. По первым результатам анализов наличие вируса у них не подтверждается.

Меня зовут Парса. Я тот студент из Ирана. В первую очередь хочу сказать: я не знал, что заразился, потому что никаких показаний у меня нет до сих пор. Единственное показание – это температура 37,4 уже два-три дня. Вчера меня привезли в больницу. Пока я чувствую себя хорошо: кашля у меня нет, ничего не болит, горло проверяли – все нормально. Все отлично работает у меня. Я пока жив и здоров, хорошо себя чувствую.