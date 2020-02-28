Блины по уникальному рецепту и средневековая ярмарка. Площадь у Комаровского рынка стала эпицентром Масленицы

Новости Беларуси. Минск провожает календарную зиму, которая так и не подарила нам много снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск провожает календарную зиму, которая так и не подарила нам много снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А вот весело и вкусно отметить Масленицу можно будет в выходные 29 февраля – 1 марта.
Эпицентром блинного торжества в 2020 году стала площадка у Комаровского рынка. Здесь уже развернулась средневековая ярмарка с народной музыкой и забавами.
На площадке соорудили 16 домиков. В каждом можно не только отведать блины по уникальному рецепту, но и самому испечь мучное угощение. Большой праздник пройдет и у Дворца спорта.