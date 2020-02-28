«У меня были на глазах слёзы». Участники съезда ФПБ о выступлении Президента Беларуси

Новости Беларуси. Из зала, в котором прошел VIII съезд ФПБ, делегаты выходили с особым настроением, с новыми идеями и уверенностью – их идеи и работа действительно нужны и заметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в съезде прибыли и иностранные гости.

Костакис Теодору, участник Генерального совета Всекипрской федерации труда:

Это очень важно, что в вашей стране очень большой процесс организован профсоюзный. Очень большой процесс. И очень важную роль играет ваше правительство, помогает профсоюзам.



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Антонина Кузьмина, председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»:

Впечатления очень сильные. Я впервые на таком мероприятии, я впервые делегатом съезда являюсь. Вы знаете, мне все нравится. Я поражена и тем, как Президент подготовлен, и тем, насколько он простой. Да, он отступал от своего текста и говорил своими словами – это было очень близко нам и трогательно. Когда он говорил про наш завод, у меня были на глазах слезы.



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