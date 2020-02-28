«У меня были на глазах слёзы». Участники съезда ФПБ о выступлении Президента Беларуси

Новости Беларуси. Из зала, в котором прошел VIII съезд ФПБ, делегаты выходили с особым настроением, с новыми идеями и уверенностью – их идеи и работа действительно нужны и заметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Из зала, в котором прошел VIII съезд ФПБ, делегаты выходили с особым настроением, с новыми идеями и уверенностью – их идеи и работа действительно нужны и заметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для участия в съезде прибыли и иностранные гости.
Костакис Теодору, участник Генерального совета Всекипрской федерации труда:
Это очень важно, что в вашей стране очень большой процесс организован профсоюзный. Очень большой процесс. И очень важную роль играет ваше правительство, помогает профсоюзам.
Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»
Антонина Кузьмина, председатель первичной профсоюзной организации ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Впечатления очень сильные. Я впервые на таком мероприятии, я впервые делегатом съезда являюсь. Вы знаете, мне все нравится. Я поражена и тем, как Президент подготовлен, и тем, насколько он простой. Да, он отступал от своего текста и говорил своими словами – это было очень близко нам и трогательно. Когда он говорил про наш завод, у меня были на глазах слезы.
Александр Лукашенко: «Мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения»
Светлана Клочок, председатель Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтедобывающей отраслей промышленностей:
Для меня, например, является очень хорошим фактом, который сегодня свидетельствует о том, что, наконец-то, вопрос совершенствования системы пенсионного обеспечения, который постоянно поднимали люди, – это и продолжение работы, когда люди достигли пенсионного возраста, это дифференциация пенсии, это совершенствование системы профессионального пенсионного страхования – очень важные вопросы, которые затрагивали напрямую работников наших отраслей промышленности.