«Понимаешь, что это максимальный результат». Захар Кастюк о том, как завоевал бронзу на ЧМ по ракетомодельному спорту

Новости Беларуси. Высший пилотаж без отрыва от земли. Программа «Центральный регион» на СТВ в гостях у марьиногорских авиамоделистов. Романтика полета и будни в мастерской. Что главное в этом спорте и как достаются престижные награды? Шаг на пути в авиацию и хобби, которое влюбило в небо Гагарина. Чего стоит ощущение полета? О больших возможностях миниатюрных самолетов.

Создание каждой авиамодели – кропотливый труд. Процесс от чертежа до готовой машины требует усидчивости и знания множества нюансов. Но наблюдать, как твое творение парит в небе – высшая награда. В советские времена увлечение авиамоделизмом разделяли миллионы энтузиастов. Сейчас это не настолько массовый, но по-прежнему захватывающий вид спорта. Новому поколению авиамоделистов повезло. Сильная школа сохранилась с советских времен. Ведь это не просто хобби, а серьезный спорт. Здесь своя федерация, турниры и разряды.

Клуб авиационно-космического моделирования «Экипаж» из Марьиной Горки на чемпионате Беларуси получил целую россыпь наград и путевку на чемпионат мира в Румынию. Оттуда с бронзой в личном зачете вернулся Захар Кастюк. В клуб Захар пришел с самого основания. Успел собрать за это время около десяти ракет и пяти самолетов. Но за адреналин на стартах больше всего по душе именно ракеты.

Захар Кастюк, бронзовый призер чемпионата мира по ракетомодельному спорту:

Это модель-ротор. Она взлетает на ракетном двигателе на 200 метров. Срабатывает вышибной заряд, модель вылетает из корпуса, и раскрывается система спасения. Она падает ротором вниз. Во-первых, надо вырезать все детали, все это зашкурить, сделать все резинки. Все надо подравнять, настраивать. Перед тем как ехать на соревнования, мы выезжаем на поле и настраиваем модели, делаем несколько пробных запусков, чтобы понять, летает она хорошо или плохо и что в ней надо исправить. Соревнования, взлет ракеты доставляет удовольствие, когда ракета взлетает, раскрывается, летит и ты понимаешь, что это максимальный результат. Ты уже бежишь за ней радостный. Намного веселее, чем на авиамодельных соревнованиях. Сегодня первые ученики клуба, Захар Кастюк и Алексей Терешкович, входят в Национальную сборную и уже получили разряды кандидатов в мастера спорта.

Это большая гордость для школы, для всего нашего коллектива. Поздравляю! Вот удостоверение и нагрудный знак. Продолжай так же дальше, пожалуйста.

Вадим Кушнеров, директор Марьиногорского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

В свое время было создано объединение по интересам по авиамоделированию, ракетному спорту, потому что у нас нашелся человек. Это редкость. Вид спорта, конечно, очень интересный, но очень мало мастеров. Владимир Васильевич Пасюков, который является настоящим энтузиастом, мастером своего дела, сумел организовать на базе нашего учебного заведения такой вид деятельности, который нашел отклик у учащихся. Учащихся разных способностей, но он сумел их заразить тягой к этому интересному виду спорта. Конечно, это украшает не только нашу школу, но, я думаю, и район. Участники объединения по интересам участвуют в различных соревнованиях, начиная от областных и заканчивая международными – чемпионатами мира. Это, естественно, прославляет нашу родную Пуховщину, школу. Сейчас они уже профи в спорте, но есть планы и будущую профессию связать с небом. Ребята собираются поступать в Академию авиации.