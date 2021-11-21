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Елена Богдан о воспитанниках военно-патриотического клуба «Рысь»: это дети, которым можно будет доверить охрану нашей родины

21 ноября 2021 14:07
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Новости Беларуси. Развить чувство патриотизма и привить полезные навыки. Это ключевые цели военно-патриотического клуба «Рысь», который продолжает работать на базе войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан о воспитанниках военно-патриотического клуба «Рысь»: это дети, которым можно будет доверить охрану нашей родины-1

Порядка 150 школьников стали его воспитанниками. В учебном процессе участвуют специалисты самых различных направлений: военные, спасатели, медики, милиция и педагоги Министерства образования. 21 ноября в этом убедились представители Белорусского союза женщин.

Елена Богдан о воспитанниках военно-патриотического клуба «Рысь»: это дети, которым можно будет доверить охрану нашей родины-4

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Сегодня достаточно много членов президиума Белорусского союза женщин посетили эту часть, потому что это интересный и замечательный клуб «Рысь», который создан. Мы сегодня воочию увидели, что это действительно мальчишки и девчонки, начиная с 7-летнего возраста, которые понимают, что такое отечество. Для которых слово патриотизм, несмотря на их возраст, не пустой звук. Это, наверное, те дети, которым в ближайшее время можно будет доверить охрану нашей родины.

# Государственная политика в области образования # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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