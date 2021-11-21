Елена Богдан о воспитанниках военно-патриотического клуба «Рысь»: это дети, которым можно будет доверить охрану нашей родины

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Сегодня достаточно много членов президиума Белорусского союза женщин посетили эту часть, потому что это интересный и замечательный клуб «Рысь», который создан. Мы сегодня воочию увидели, что это действительно мальчишки и девчонки, начиная с 7-летнего возраста, которые понимают, что такое отечество. Для которых слово патриотизм, несмотря на их возраст, не пустой звук. Это, наверное, те дети, которым в ближайшее время можно будет доверить охрану нашей родины.