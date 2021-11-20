Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики»

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского женского монастыря:

Только от Гродненского монастыря, что мы смогли собрать? Детские пакетики, 600 пакетиков, вафелька, фрукт, сок, конфетки, шоколадочка. Всегда наша славянская, христианская душа старается помочь. Я услышала разговор одного из этих беженцев по телевизору, что мы никуда не пойдем, потому что нам здесь, на белорусской земле при нулевой температуре комфортнее, уютнее, чем там. Там у нас страшнее, хуже.

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