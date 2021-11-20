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Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики»

20 ноября 2021 17:51
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Новости Беларуси. Всю сложность ситуации на линии границы 20 ноября в очередной раз прочувствовал наш корреспондент.

Традиционная по субботам рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К инославным уже второй раз с караваном помощи едет известная православная игуменья, настоятельница Гродненского женского монастыря матушка Гавриила. Упаковывали подарки даже самые маленькие жители Гродно.

Игуменья Гавриила приехала к беженцам: «От Гродненского монастыря мы смогли собрать детские пакетики»-1

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского женского монастыря:
Только от Гродненского монастыря, что мы смогли собрать? Детские пакетики, 600 пакетиков, вафелька, фрукт, сок, конфетки, шоколадочка. Всегда наша славянская, христианская душа старается помочь. Я услышала разговор одного из этих беженцев по телевизору, что мы никуда не пойдем, потому что нам здесь, на белорусской земле при нулевой температуре комфортнее, уютнее, чем там. Там у нас страшнее, хуже.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Игуменья Гавриила # Евгений Пустовой # Фотофакт

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