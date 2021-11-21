«Эта ракета взмыла под 100 метров в высоту». Запускаем копию знаменитого «Союза»

Новости Беларуси. Высший пилотаж без отрыва от земли. Программа «Центральный регион» на СТВ в гостях у марьиногорских авиамоделистов. Романтика полета и будни в мастерской. Что главное в этом спорте и как достаются престижные награды? Шаг на пути в авиацию и хобби, которое влюбило в небо Гагарина. Чего стоит ощущение полета? О больших возможностях миниатюрных самолетов. Увидеть своими глазами старт ракетоносителя на Байконуре пока не удалось, но с чего-то нужно начинать. И мне доверили пуск точной копии «Союза».

– Внимание! Спортсмен готов?

– Да.

– Ключ на старт. Три, два, один – пуск!

Теперь представьте: высота в 2-2,5 раза выше. Раскрывается вся лента. И модель аж вон в тех кустах. Чуть-чуть виднеется в дымке, приземляется.

Яна Шипко, корреспондент:

Я теперь понимаю, что заставляет ребят часами сидеть в мастерской и делать эти модели. Казалось бы, простейший образец, но эта ракета взмыла под 100 метров в высоту. Это просто непередаваемые ощущения!

Удивительно, но все ракеты многоразовые. После старта они возвращаются на землю, например, вот на таком парашюте. Перед полетом от ракетомоделиста требуются точные расчеты – поправка на ветер, учет восходящих потоков. В зависимости от этого подбираются мощность двигателя и площадь парашюта. Но главный интерес именно в неуправляемости ракеты после взлета. Эта интрига азарта добавляет даже на тренировочных стартах.

Владислав Беседин, чемпион Республиканской спартакиады среди учащихся по ракетомодельному спорту:

Это модель класса С6А, по-простому называется «ленточка». Максимальный результат, который можно от нее получить, – это три минуты. Вставляется, как и в остальных моделях, двигатель. Он выталкивает модель в воздух, потом она проходит определенное расстояние, порох прогорает, и работает вышибник, выталкивая ленту. Лента работает как система спасения, чтобы ракета не сразу упала, а начала плавно опускаться. У каждого своя система спасения. В парашют, понятно, воздух бьет, и он плавно опускается. «Лента» работает немного по-другому. Она не так далеко улетает. И максимального результата на ней немного сложнее добиться. Один из самых важных нюансов – реализм полета. От внешнего вида ракеты до того, как происходит взлет и отходят ступени.

Владимир Пасюков, руководитель клуба авиационно-космического моделирования, двукратный призер Кубка мира по ракетомодельному спорту:

Я хочу продемонстрировать модель, копию «Вертикаль-4». Эта модель взлетает на четырех реактивных двигателях. В полете происходит отделение головной части, головная часть разделяется на две скорлупки, и происходит имитация запуска спутника. То есть каждая отделившаяся деталь и корпус должны приземлиться на парашюте. Ежели парашют не раскрылся, хотя бы один, полет декью – ноль.

Владимир Пасюков:

Это два вида спорта, как футбол и хоккей. Вроде бы, и там на стадионе, на поле бегают спортсмены. Вроде бы, похожие виды спорта, но совершенно разные. Так и здесь. Авиа- и ракетомодельный спорт значительно отличаются. Авиамодели – это прежде всего самолет с двигателем внутреннего сгорания или же планер без двигателя внутреннего сгорания. Электрический двигатель с воздушным пропеллером. Там действует именно закон аэродинамики. Но опять же, эти законы аэродинамики прекрасно действуют и в ракетомодельном спорте. Основное отличие – модели ракет обеспечиваются ракетомодельными двигателями. То есть на реактивной тяге. Так и здесь.