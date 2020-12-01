Главред газеты «Заря»: ходить и кричать на улицах бесконечно ни о чём – это просто бессмысленно

Новости Беларуси. Все больше белорусов задаются вопросом, что происходит в стране и чем это все завершится, а главное – когда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Региональная пресса выступила в роли модераторов: «пишите нам свои предложения». Правда, например, в брестской областной газете этих писем наберется всего несколько десятков. Рациональных и того меньше, но все же. О чем думают нестоличные жители, Кристина Протосовицкая узнала у главного редактора газеты Александра Логвиновича. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вы сейчас в трех ипостасях: как гражданин, как руководитель крупной редакции и как просто житель нашего города. Действительно ли обстановка настолько накаленная, как об этом пишут в Telegram-каналах?

Александр Логвинович, главный редактор газеты «Заря»:

Наверное, пришло сегодня время уже делать какие-то выводы. Уже прошел не один месяц, сегодня мы можем оглянуться назад. Как говорится, большое видится на расстоянии. Поэтому сегодня уже можно что-то анализировать, и многое уже складывается в какие-то звенья. У меня до сих пор не укладывается в голове, как можно выполнять какие-то приказы каких-то админов, которых ты не знаешь Я, например, около трех лет назад никак не мог понять, почему наши так называемые блогеры взялись за правоохранительные органы. Очень активна у них была тематика антимилицейская. Практически каждый второй сюжет – это был негатив в адрес правоохранительных органов. Это сегодня я уже понимаю, что это делалось не просто так, это пытались подвести к выборам. Чтобы люди с негативом, с недоверием относились к милиции и другим силовым структурам. То есть это все делалось заранее.

Как возникли эти протесты, мы с вами все прекрасно знаем. Я как журналист прекрасно знаю эту сферу, и сегодня в интернете настолько было много вброшено финансовых средств, настолько большой человеческий ресурс работал на эту тему. Молодежь многая, которая, скажем прямо, мало что еще видела в своей жизни, оказалась просто зомбирована этими Telegram-каналами, соцсетями. У меня до сих пор не укладывается в голове, как можно выполнять какие-то приказы каких-то админов, которых ты не знаешь, не видел. И буквально подчиняться им как зомби, без конца ходить, что-то требовать. То есть у людей фактически отсутствует какое-то критическое мышление. Они просто поддались этому влиянию. Более 400 журналистов по всей республике подверглись буллингу, травле Что немаловажно, я вижу сегодня: уже многое начинает в этом плане выправляться. Многие либо поняли, что их используют просто вслепую. Ну, или же многие придут еще к этому пониманию со временем. Здесь очень важно понимать, что и журналистской братии пришлось держать большой удар. От нас требовали освещения всех мероприятий, в то время как многие, как они сами себя называют, независимые СМИ, освещали в основном то, что они освещают, в том ключе, в каком им выгодно это освещать. Поэтому давление было беспрецедентное. Более 400 наших журналистов по всей республике – эта цифра была озвучена недавно на съезде Союза журналистов – подверглись буллингу, травле. Я знаю такие примеры, что просто, извините, волосы дыбом встают, когда женщинам-журналистам пишут такое, что ей это даже стыдно принести в правоохранительные органы. Там такие выражения, что просто нет слов.

Кристина Протосовицкая:

Вы недавно освоили новый для себя жанр – это публичное письмо – вступили в публичную переписку с так называемыми друзьями Бреста из Германии. Расскажите предысторию и что это показало лично вам и в целом общественности? Хотелось бы, чтобы жили не только в своей скорлупе, а понимали, что страна белорусская – это не только какая-то городская диаспора Александр Логвинович:

Было письмо от общественного объединения «Круг друзей Бреста». Кстати, вообще эти общественные объединения – очень интересная тема сама по себе. Не только в Бресте было создано такое общественное объединение, они создавались по всей Беларуси в разных городах. Мы понимаем, наверное, с какой целью – с целью какого-то своего информационного влияния по всей Беларуси. Электронное письмо пришло в разные брестские СМИ, причем с припиской «передайте, пожалуйста, в городской Совет депутатов, потому что мы не можем найти электронный адрес». Я опять-таки очень удивился, что в наш век нельзя в открытом доступе найти электронный адрес городского Совета депутатов. Тут же его нашел. Тоже маленькая деталь, но она очень о многом говорит – ведь можно это представить как то, что наши депутаты где-то закрыты, не хотят общаться. А на самом деле-то все совсем не так. Можно сказать и о нашей молодежи, особенно городской молодежи. К сожалению, многие из них вообще не знают жизни в белорусской глубинке. В силу профессии я часто бываю в командировках, езжу по разным районам. Многие наши ребята никогда по сути дела не были, они не видят, чем живут райцентры и белорусская глубинка. Я хорошо помню, как Президент около 20 лет назад приезжал в Брест и на совещании сказал: «Если вы все сделаете, что вы запланировали в Бресте, вы не узнаете свой город». Сегодня я могу сказать, что это действительно так. Таким, каким был город 20 лет назад и такой, какой он сегодня, – это две огромные разницы. То же самое касается и районных центров. И не только районных центров, но и агрогородков. Очень многие наши люди, которые живут в Бресте, не видели, не знают, чем живут сельхозпредприятия, чем живет белорусская глубинка. Поэтому хотелось бы, чтобы они все-таки жили не только своей какой-то жизнью, в своей скорлупе, а понимали, что страна белорусская – это не только какая-то городская диаспора, и дальше уже ничего нет. Ходить и кричать по улицам бесконечно ни о чем – это просто бессмысленно Кристина Протосовицкая:

Был август, сейчас на календаре уже декабрь. Действительно ли ситуация никаким образом не меняется или не менялась?

Александр Логвинович:

Протестное настроение, естественно, потихонечку убавилось. Можно сказать, что очень много было сделано шагов именно по налаживанию этого общественного диалога. Я думаю, это тоже дало результат. Потому что ходить и кричать на улицах бесконечно ни о чем – это просто бессмысленно. Долго так ходить – это нереально и абсолютно в здравый смысл не укладывается. Поэтому сегодня... ну, видимо, кому-то еще нужно какие-то средства отмыть, показать, что есть еще какие-то очаги протеста. Но главное-то не в этом. Главное в том, чтобы мы разобрались в этой ситуации, навели диалог и построили у себя мир в своей квартире своими силами. Потому что многие люди, которые приезжали – даже в эти дни августовские ко мне приезжали друзья из Америки – они просто были в шоке. Они сказали: «Что вы делаете со своей страной, со своей прекрасной, красивой, мирной страной?» Они были просто в ужасе.