Андрей Стрижак о фондах поддержки: нужно понимать, что далеко не всем они могут помочь

Новости Беларуси. Помогать белорусским гуляющим для всяких благородных фондов стало в тягость. Кто же станет финансировать такой заметный протестный спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Мартынова:

Мне сегодня звонили студенты, которые получили по 200 евро. Им сказали: ребята, гуляйте, больше мы вам ничего не должны. Сказали это именно в BYSOL.

Андрей Стрижак:

Каждый студент, который получил от нас помощь и который не получил от нас помощь, может обращаться в программу помощи студентам фонда BYSOL. Мы будем смотреть каждый случай индивидуально. У нас есть отдельный департамент по работе со студентами, который позволяет охватить всех нуждающихся помощью. Она будет носить нефинансовый характер, но она будет достаточно существенной, потому что для студента самое главное – продолжение обучения.

Татьяна Мартынова:

Я вам скажу честно: нефинансовый характер помощи уже неинтересен никому, потому что для всего остального есть Google – вы меня простите за резкость, да?