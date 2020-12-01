Андрей Стрижак о фондах поддержки: нужно понимать, что далеко не всем они могут помочь

Новости Беларуси. Помогать белорусским гуляющим для всяких благородных фондов стало в тягость. Кто же станет финансировать такой заметный протестный спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Мартынова:
Мне сегодня звонили студенты, которые получили по 200 евро. Им сказали: ребята, гуляйте, больше мы вам ничего не должны. Сказали это именно в BYSOL.
Андрей Стрижак:
Каждый студент, который получил от нас помощь и который не получил от нас помощь, может обращаться в программу помощи студентам фонда BYSOL. Мы будем смотреть каждый случай индивидуально. У нас есть отдельный департамент по работе со студентами, который позволяет охватить всех нуждающихся помощью. Она будет носить нефинансовый характер, но она будет достаточно существенной, потому что для студента самое главное – продолжение обучения.
Татьяна Мартынова:
Я вам скажу честно: нефинансовый характер помощи уже неинтересен никому, потому что для всего остального есть Google – вы меня простите за резкость, да?
Не доплатили, оказывается, не только студентам. Так называемые стачкомы промышленных предприятий также (речь шла о 100 тысячах долларов) по факту выплатили только 7 000. И не стачкомам, а одному человеку.
Андрей Стрижак:
Я понимаю драматизм ситуации, сумки и нечего есть, но всегда есть возможность искать какие-то варианты для себя дальнейшие. Потому что когда я оказывался в свое время в своей жизни в такой ситуации, я не надеялся на помощь кого-то или чего-то, какой-то структуры. Потому что я отлично понимаю, что даже имея какие-то фонды, которые помогают, нужно понимать, что далеко не всем они могут помочь в силу того, что это очень большое количество людей.
Поэтому давайте мы не будем плодить иждивенческий подход в первую очередь, потому что люди сами достаточно хорошо справляются с этими проблемами, и не делать из белорусов каких-то людей, которые не в состоянии решить свои собственные проблемы. Фонды – это дополнительная поддержка. Человек каждый сам отвечает за свою жизнь, сам принимает решение, когда выходит на забастовку, когда выходит на протест, когда делает какую-то акцию. Нужно понимать о тех последствиях, которые это может повлечь, и нести ответственность за свою жизнь.