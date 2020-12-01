Юрий Караев: думал, чем западнее регион, тем он немножко сложнее в отношении восточных

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я приехал в Гродно и, естественно, думал, что чем западнее регион, тем он немножко проблемнее, сложнее в отношении восточных. И был приятно удивлен, что мои ожидания не совсем оправдались. На третий день, когда я подходил к месту проживания, два молодых человека неожиданно изменили маршрут и идут ко мне. Я мгновенно определил, что идут они с хорошими намерениями. Подошли, поздоровались, представились и попросили разрешения пожать руку. И сказали: «Спасибо вам за то, что вы вместе со своим коллективом органов внутренних дел спасали страну и спасли ее».

Полное интервью смотрите в итоговой программе «Неделя» 6 декабря в 19:30 на СТВ.