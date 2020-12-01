Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона
Новости Беларуси. Красная зона появилась в Гродненском государственном медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, учебная.
Симуляционный центр создали для подготовки студентов к работе в условиях коронавирусной инфекции.
В одной из аудиторий оборудован шлюз, который разделяет чистую и грязную зоны. За дверями с красной табличкой – имитация палаты, где лежит пациент-манекен.
Медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты закупили полностью, как в больнице. Студентам пошагово объясняют, как заходить в красную зону, на каком расстоянии стоять от пациента, что такое чек-лист и какие протоколы лечения людей с COVID-19.
Отработают здесь будущие врачи и практические навыки использования бесконтактных термометров, измерения кислорода в крови с помощью пульсоксиметра и правила размещения пациента в специальной прон-позиции – это вентиляция легких в положении лежа на животе.
Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Появились новые материалы, появились новые средства индивидуальной защиты, появились новые дезинфектанты, появились новые режимы стерилизации, обработки, дезинфекции.
Наши будущие доктора должны полностью соответствовать требованиям современного здравоохранения.
Мы говорим все время о практико-ориентированном обучении. И вот этот компонент создания учебной комнаты – это, наверное, наиболее наглядный момент практико-ориентированного обучения.