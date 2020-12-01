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Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона

01 декабря 2020 11:47
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Новости Беларуси. Красная зона появилась в Гродненском государственном медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, учебная.

Симуляционный центр создали для подготовки студентов к работе в условиях коронавирусной инфекции. 

Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона-1

Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона-3

В одной из аудиторий оборудован шлюз, который разделяет чистую и грязную зоны. За дверями с красной табличкой – имитация палаты, где лежит пациент-манекен.  

Медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты закупили полностью, как в больнице. Студентам пошагово объясняют, как заходить в красную зону, на каком расстоянии стоять от пациента, что такое чек-лист и какие протоколы лечения людей с COVID-19.  

Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона-6

Отработают здесь будущие врачи и практические навыки использования бесконтактных термометров, измерения кислорода в крови с помощью пульсоксиметра и правила размещения пациента в специальной прон-позиции – это вентиляция легких в положении лежа на животе.  

Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона-9

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Появились новые материалы, появились новые средства индивидуальной защиты, появились новые дезинфектанты, появились новые режимы стерилизации, обработки, дезинфекции.  

Наши будущие доктора должны полностью соответствовать требованиям современного здравоохранения.

Мы говорим все время о практико-ориентированном обучении. И вот этот компонент создания учебной комнаты – это, наверное, наиболее наглядный момент практико-ориентированного обучения.  

Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона-12

Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона-14

В первую очередь обучение в симуляционном центре пройдут студенты 5-х и 6-х курсов, которые скоро приступят к работе. Многие уже помогают медикам в больницах и поликлиниках – в волонтеры записались свыше 300 студентов гродненского медуниверситета.  

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# Коронавирус # общество # Елена Кроткова # Фотофакт

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