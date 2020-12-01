Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона

Симуляционный центр создали для подготовки студентов к работе в условиях коронавирусной инфекции.

Новости Беларуси. Красная зона появилась в Гродненском государственном медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, учебная.

В одной из аудиторий оборудован шлюз, который разделяет чистую и грязную зоны. За дверями с красной табличкой – имитация палаты, где лежит пациент-манекен.

Медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты закупили полностью, как в больнице. Студентам пошагово объясняют, как заходить в красную зону, на каком расстоянии стоять от пациента, что такое чек-лист и какие протоколы лечения людей с COVID-19.