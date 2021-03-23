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Александр Лукашенко: у меня нет «золотого дна», я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов

23 марта 2021 17:37
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании Президент еще раз подчеркнул: в его политике всего два приоритета – благосостояние людей и сильное государство. И, исходя исключительно из этих принципов, он готов поддерживать предприятия.

Александр Лукашенко: у меня нет «золотого дна», я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял людям. У меня нет «золотого дна», у меня нет ничего. Это все вранье, это политика. У меня было только одно – А – люди. Я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов. И второе – государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. А угробить я не смогу, когда будут нормальные налоги, нормальные производства и так далее. Вот мой интерес.

Александр Лукашенко: у меня нет «золотого дна», я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов-4

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# Экономика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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