Александр Лукашенко: у меня нет «золотого дна», я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 23 марта посетил кожевенный завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании Президент еще раз подчеркнул: в его политике всего два приоритета – благосостояние людей и сильное государство. И, исходя исключительно из этих принципов, он готов поддерживать предприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял людям. У меня нет «золотого дна», у меня нет ничего. Это все вранье, это политика. У меня было только одно – А – люди. Я хочу, чтобы простые люди что-то имели от наших всех этих проектов. И второе – государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. А угробить я не смогу, когда будут нормальные налоги, нормальные производства и так далее. Вот мой интерес.