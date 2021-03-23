Юрий Караев в Щучине: если хочешь знать полноту информации, то пообщайся с народом

Новости Беларуси. Когда сделают дорогу в районе частной застройки и как построить квартиру молодой семье без детей? Эти и другие вопросы звучали на встрече помощника Президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева с коллективом щучинского завода «Автопровод», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение прошло сразу в нескольких форматах. Юрий Караев в первую очередь пообщался с некоторыми работникам прямо на производстве во время экскурсии по заводу, ознакомился и с положением дел на предприятии.

«Автопровод» – один из старейших заводов Щучина, выпускает более 500 наименований изделий, сотрудничает с ведущими белорусскими и российскими машиностроительными предприятиями. Шесть лет назад здесь провели модернизацию, за счет которой увеличили мощности и расширили линейку выпускаемой продукции. На заводе трудятся полтысячи человек. С ними помощник Президента пообщался в непринужденной обстановке. Поднимались темы как социальной сферы, так и политической жизни. После встречи два человека захотели озвучить Юрию Караеву личные вопросы.

Наталья Назима, секретарь щучинского завода «Автопровод»: Я проживаю в микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Плянты», и у нас там острая проблема дорог. И хотелось, чтобы эта проблема решилась, потому что весной, осенью у нас транспорт тяжело ходит, детям в школу добираться, нам на работу. Сказали, эту улицу в этом году планируют сделать.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Если хочешь знать полноту информации, то пообщайся, как говорят, с народом. Основные проблемы – это вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Это, как всегда, вакцинация, коронавирус, из-за этого закрытые границы. Вот женщина, допустим, задала вопрос: к родственникам как попасть в соседнюю страну. Как будет развиваться их край в разрезе политики развития регионов и малых населенных пунктов? И вот такие простые житейские вопросы – льготы молодым семьям.

Представители власти продолжают работу с обращениями граждан. Выездные приемы и встречи с трудовыми коллективами на этой неделе пройдут в разных регионах страны.