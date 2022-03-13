Прямой эфир

«Вот она, ещё тёплая, прямиком из Дома печати». Как выглядят первые экземпляры обновлённой Конституции?

13 марта 2022 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мы вместе пишем нашу историю, а кто-то в буквальном смысле ее печатает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Вот она, ещё тёплая, прямиком из Дома печати». Как выглядят первые экземпляры обновлённой Конституции?-1

Илона Волынец, СТВ:  
У меня в руках один из первых экземпляров обновленной Конституции, которой ровно две недели назад белорусы сказали уверенное «да».  

«Вот она, ещё тёплая, прямиком из Дома печати». Как выглядят первые экземпляры обновлённой Конституции?-4

Итак, Конституция Республики Беларусь с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996-го, 17 октября 2004-го и 27 февраля 2022-го. Вот она, еще теплая, прямиком из Дома печати, где и был изготовлен первый тираж в 50 тысяч экземпляров. Не удивлюсь, если скоро этого количества окажется недостаточно, учитывая повышенный интерес белорусов к главному документу.  

Символично обновленный Основной закон вступит в силу именно в День Конституции, 15 марта.  

«Вот она, ещё тёплая, прямиком из Дома печати». Как выглядят первые экземпляры обновлённой Конституции?-7

Юрий Ариховский, заместитель генерального директора Белорусского дома печати:  
Мы сейчас находимся на участке окончательного изготовления брошюры измененной Конституции Республики Беларусь. И при любых обстоятельствах могу вам сказать честно: вот это издание, вышедшее тиражом 50 тысяч экземпляров, было сделано в самые короткие сроки. Представьте, всего три рабочих дня. Мы чувствуем, что каждый человек, который принял решение об изменении Конституции, на референдуме проголосовал за, обязан получить эту Конституцию, чтобы в полном объеме ее изучить, от первой до последней страницы. Три дня – это очень короткие сроки, мы работали и в выходные. Для полиграфистов это обычное издание, но здесь применена улучшенная бумага для издания. Конечно, в дальнейшем будет тиражироваться, я думаю, и в твердом переплете.  

«Вот она, ещё тёплая, прямиком из Дома печати». Как выглядят первые экземпляры обновлённой Конституции?-10

Илона Волынец:  
Итак, 15 марта вступит в силу обновленная Конституция. Но это не значит, что в одночасье мы станем жить как-то по-новому. Одни нормы, действительно, начнут действовать сразу, другие (а их более 100) ожидают изменения. Не обойдемся и без новых правовых актов. К примеру, наверняка появится закон о Всебелорусском народном собрании. Важно определить механизм избрания тех же делегатов, как именно они будут действовать.  

«Вот она, ещё тёплая, прямиком из Дома печати». Как выглядят первые экземпляры обновлённой Конституции?-13

Парламент ожидает кропотливая работа. На корректировку законодательства отводят не более двух лет. По итогу должна появиться новая политическая система. Главное, что фундамент нашего общего завтра уже есть.  

Читайте также:  

Конституция Первого. Как создавался экземпляр, который сейчас хранится в кабинете Президента?  

В Доме печати показали, как выглядит испорченный экземпляр Конституции  

Лукашенко: «Какая необходимость мне каждый день, как на икону, молиться на Конституцию?»  

# Конституция # общество # Илона Волынец # Юрий Ариховский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дают работу и жильё. Как украинцы используют статус беженца в Беларуси?
13 марта 2022 17:33

Дают работу и жильё. Как украинцы используют статус беженца в Беларуси?

«Беларусь открыла границу – это хорошо». Представитель ООН проверил, как организован приём и пребывание украинцев
13 марта 2022 17:33

«Беларусь открыла границу – это хорошо». Представитель ООН проверил, как организован приём и пребывание украинцев

«Чтобы люди могли в тепле находиться, могли выпить чай». Генеральный секретарь БОКК о помощи украинцам
13 марта 2022 17:33

«Чтобы люди могли в тепле находиться, могли выпить чай». Генеральный секретарь БОКК о помощи украинцам