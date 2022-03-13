«Вот она, ещё тёплая, прямиком из Дома печати». Как выглядят первые экземпляры обновлённой Конституции?

Новости Беларуси. Мы вместе пишем нашу историю, а кто-то в буквальном смысле ее печатает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

У меня в руках один из первых экземпляров обновленной Конституции, которой ровно две недели назад белорусы сказали уверенное «да».

Итак, Конституция Республики Беларусь с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996-го, 17 октября 2004-го и 27 февраля 2022-го. Вот она, еще теплая, прямиком из Дома печати, где и был изготовлен первый тираж в 50 тысяч экземпляров. Не удивлюсь, если скоро этого количества окажется недостаточно, учитывая повышенный интерес белорусов к главному документу. Символично обновленный Основной закон вступит в силу именно в День Конституции, 15 марта.

Юрий Ариховский, заместитель генерального директора Белорусского дома печати:

Мы сейчас находимся на участке окончательного изготовления брошюры измененной Конституции Республики Беларусь. И при любых обстоятельствах могу вам сказать честно: вот это издание, вышедшее тиражом 50 тысяч экземпляров, было сделано в самые короткие сроки. Представьте, всего три рабочих дня. Мы чувствуем, что каждый человек, который принял решение об изменении Конституции, на референдуме проголосовал за, обязан получить эту Конституцию, чтобы в полном объеме ее изучить, от первой до последней страницы. Три дня – это очень короткие сроки, мы работали и в выходные. Для полиграфистов это обычное издание, но здесь применена улучшенная бумага для издания. Конечно, в дальнейшем будет тиражироваться, я думаю, и в твердом переплете.