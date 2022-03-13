«Вот она, ещё тёплая, прямиком из Дома печати». Как выглядят первые экземпляры обновлённой Конституции?

Новости Беларуси. Мы вместе пишем нашу историю, а кто-то в буквальном смысле ее печатает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Мы вместе пишем нашу историю, а кто-то в буквальном смысле ее печатает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
У меня в руках один из первых экземпляров обновленной Конституции, которой ровно две недели назад белорусы сказали уверенное «да».
Итак, Конституция Республики Беларусь с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996-го, 17 октября 2004-го и 27 февраля 2022-го. Вот она, еще теплая, прямиком из Дома печати, где и был изготовлен первый тираж в 50 тысяч экземпляров. Не удивлюсь, если скоро этого количества окажется недостаточно, учитывая повышенный интерес белорусов к главному документу.
Символично обновленный Основной закон вступит в силу именно в День Конституции, 15 марта.
Юрий Ариховский, заместитель генерального директора Белорусского дома печати:
Мы сейчас находимся на участке окончательного изготовления брошюры измененной Конституции Республики Беларусь. И при любых обстоятельствах могу вам сказать честно: вот это издание, вышедшее тиражом 50 тысяч экземпляров, было сделано в самые короткие сроки. Представьте, всего три рабочих дня. Мы чувствуем, что каждый человек, который принял решение об изменении Конституции, на референдуме проголосовал за, обязан получить эту Конституцию, чтобы в полном объеме ее изучить, от первой до последней страницы. Три дня – это очень короткие сроки, мы работали и в выходные. Для полиграфистов это обычное издание, но здесь применена улучшенная бумага для издания. Конечно, в дальнейшем будет тиражироваться, я думаю, и в твердом переплете.
Илона Волынец:
Итак, 15 марта вступит в силу обновленная Конституция. Но это не значит, что в одночасье мы станем жить как-то по-новому. Одни нормы, действительно, начнут действовать сразу, другие (а их более 100) ожидают изменения. Не обойдемся и без новых правовых актов. К примеру, наверняка появится закон о Всебелорусском народном собрании. Важно определить механизм избрания тех же делегатов, как именно они будут действовать.
Парламент ожидает кропотливая работа. На корректировку законодательства отводят не более двух лет. По итогу должна появиться новая политическая система. Главное, что фундамент нашего общего завтра уже есть.
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