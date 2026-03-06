В Финляндии готовы к реакции РФ на снятие запрета на размещение ЯО – Хяккянен

Финляндия допустила, что Москва может выразить протест в связи с планами снять запрет на транзит ядерного оружия и страна к этому готова. С таким заявлением выступил финский министр обороны Антти Хяккянен, пишет РИА Новости.

По его словам, изменение законодательства снизит риски для Финляндии. Ранее правительство предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в оборонных целях. Во всех остальных случаях запрет останется в силе.

В Кремле заявили, что подобные действия станут угрозой для России и Москва примет ответные меры.

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