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«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»

08 ноября 2020 19:36
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Новости Беларуси. На автопробег «За единую Беларусь!» приехали люди разных возрастов и профессий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-1

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Проехаться по дороге для могилевчанина Михаила Чупилина – дело приятное, ведь он сам их и строит.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-4

Мы начинали буквально с одного человека, потом нас стало два, три, четыре. А в Гродно мы уже поехали – нас было шестнадцать. Поэтому чем больше, тем мы становимся сильнее, сплоченнее. У нас, знаете, такая дружная команда – приятно со всеми поговорить. Очень добрые люди, отзывчивые.

И вот они приехали.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-7

Полторы тысячи машин. Площадка аэродрома Липки полностью заполнена. Люди приехали семьями – здесь больше 4000 человек.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-10

Мы за свою страну: единую, стабильную, мирную, спокойную, добрую. За нашего Президента, Лукашенко Александра Григорьевича.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-13

Едем с огромным удовольствием поддержать нашу республику, нашу любимую родную страну.

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Они знают, зачем сюда пришли.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-16

Я просто очень испугалась в августе. Я очень испугалась. Однажды я уже потеряла свою родину, свою страну. И то, что было в августе – я поняла, что я могу ее потерять опять. Я уже не выдержу вот этих лет, когда после перестройки идет перестрелка. Я уже не в тех годах, когда была юной, я хочу спасти свою страну.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-19

Участники полностью заполнили минскую кольцевую. Больше 50 километров. Это надо было видеть.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-22

Григорий Азаренок, корреспондент:
СТВ, конечно же, присоединилось к автопробегу.

Когда голова колонны уже возвращалась на аэродром, хвост только выезжал. Такого в истории Беларуси еще не было.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-25

Замечательная атмосфера, замечательное настроение. Все супер, как обычно. У нас все автопробеги проходят в такой атмосфере, дружелюбной такой. Ребята очень сильно сдружились.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-28

Впечатления такие, как будто праздник лучший, что мог бы быть. Настроение – огонь!

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-31

Вот бы так каждый день. Было бы столько счастья у нас, столько куража, столько адреналина – вообще. Сплоченность народа – мы в восторге. Мы не ожидали даже, что будет столько машин. Ну, думали, тысяча будет. Но полторы – это вообще! Еще те люди, которые не смогли приехать, присоединились бы – это вообще было бы! Не хватило бы аэропорта, надо было бы весь Минск занимать. Поэтому нам очень нравится.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-34

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Тут же можно подкрепиться. Шашлык, блины, солдатская каша, чай – белорусы умеют друг друга поддержать.

«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»-37

Хотелось бы выразить вид и отношение всех тех, кого мы встречали на всем нашем пути, наших граждан Беларуси. Все пожелали нам доброго пути, мира, улыбок, счастья, обнимашек. Вы не представляете, сколько обнимашек пришлось «произвести» нам!

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Михаил Чупилин # Фотофакт

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