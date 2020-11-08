«Вот бы так каждый день». Что говорили участники самого большого автопробега «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. На автопробег «За единую Беларусь!» приехали люди разных возрастов и профессий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Чтобы ничего не боялись». 7 мнений о том, почему важно участвовать в автопробегах Проехаться по дороге для могилевчанина Михаила Чупилина – дело приятное, ведь он сам их и строит.

Мы начинали буквально с одного человека, потом нас стало два, три, четыре. А в Гродно мы уже поехали – нас было шестнадцать. Поэтому чем больше, тем мы становимся сильнее, сплоченнее. У нас, знаете, такая дружная команда – приятно со всеми поговорить. Очень добрые люди, отзывчивые. И вот они приехали.

Полторы тысячи машин. Площадка аэродрома Липки полностью заполнена. Люди приехали семьями – здесь больше 4000 человек.

Мы за свою страну: единую, стабильную, мирную, спокойную, добрую. За нашего Президента, Лукашенко Александра Григорьевича.

Едем с огромным удовольствием поддержать нашу республику, нашу любимую родную страну. «За единение народа». Зачем Анастасия Мирончик-Иванова участвовала в автопробеге Они знают, зачем сюда пришли.

Я просто очень испугалась в августе. Я очень испугалась. Однажды я уже потеряла свою родину, свою страну. И то, что было в августе – я поняла, что я могу ее потерять опять. Я уже не выдержу вот этих лет, когда после перестройки идет перестрелка. Я уже не в тех годах, когда была юной, я хочу спасти свою страну.

Участники полностью заполнили минскую кольцевую. Больше 50 километров. Это надо было видеть.

Григорий Азаренок, корреспондент:

СТВ, конечно же, присоединилось к автопробегу. Когда голова колонны уже возвращалась на аэродром, хвост только выезжал. Такого в истории Беларуси еще не было.

Замечательная атмосфера, замечательное настроение. Все супер, как обычно. У нас все автопробеги проходят в такой атмосфере, дружелюбной такой. Ребята очень сильно сдружились.

Впечатления такие, как будто праздник лучший, что мог бы быть. Настроение – огонь!

Вот бы так каждый день. Было бы столько счастья у нас, столько куража, столько адреналина – вообще. Сплоченность народа – мы в восторге. Мы не ожидали даже, что будет столько машин. Ну, думали, тысяча будет. Но полторы – это вообще! Еще те люди, которые не смогли приехать, присоединились бы – это вообще было бы! Не хватило бы аэропорта, надо было бы весь Минск занимать. Поэтому нам очень нравится.

«Сейчас на нашу страну навалилось очень много лжи и неправды». Белорусы о том, почему несмотря ни на что участвуют в автопробегах Тут же можно подкрепиться. Шашлык, блины, солдатская каша, чай – белорусы умеют друг друга поддержать.