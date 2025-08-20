В Брестской области определился первый водитель-восьмитысячник на отвозке зерна
Хлебный Олимп. Первый водитель-восьмитысячник на отвозке зерна был определен в Брестской области. Рекордный результат установил Вячеслав Трус, работник хозяйства «Крошин» из Барановичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О нелегком пути хлебороба к рекорду – репортаж Эллы Маркевич.
Хлебный стаж Вячеслава Труса – более 13 лет. О ценности общего каравая знает буквально все. Когда-то начинал с помощника комбайнера, потом сам сел за штурвал. В последние годы – за рулем белорусского МАЗа.
Вячеслав Трус, механизатор сельхозпредприятия «Крошин»:
Приходишь домой, поспал и снова на работу. И снова работаешь, работаешь.
Накатанный рабочий маршрут – от поля до зерносушилки – он знает, как свои пять пальцев. Или даже лучше. Опыт, сноровка и почти ювелирное чувство габаритов машины. Результат – феноменальный. Иногда достигает даже 400 тонн за день.
Вячеслав Трус:
Смотрел там за цифрами, просто интересно было проверить лично себя, на что я способен.
В лидерах жатвы Вячеслав не впервые. В прошлом году его результат тоже был среди лучших в республике – 7,5 тысячи тонн. В этом агросезоне взял новую, абсолютную высоту – 8 тысяч тонн.
Вячеслав Трус:
Это маленькая капля в нашем хозяйстве, то, что я перевез. У меня не было никогда цели именно перевезти и быть каким-то рекордсменом. Моя основная задача, чтобы комбайны не проставили и максимально быстро убрать урожай. А сколько перевезется, столько перевезется. Это не такая уж и большая цель. И те же самые 9 и 10 тысяч. Самое главное – вовремя убрать урожай и без потерь.
Подробности в видео.