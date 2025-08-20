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Где самая высокая закрепляемость молодых специалистов? Ответила сотрудник Миноблисполкома

20 августа 2025 18:06
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Где самая высокая закрепляемость молодых специалистов? Ответила сотрудник Миноблисполкома-2

Анна Русак, начальник управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
На сегодня, согласно статистике, закрепляемость молодых специалистов, самый высокий уровень – в госуправлении. Дальше – образование и здравоохранение. 

Это говорит о том, что молодой специалист, который приходит на свое первое рабочее место, отработав срок, остается у данного нанимателя. Это говорит о том, что ему нравится, его устраивают те условия труда, которые создаются.

Сегодня государственный сектор, учитывая такую здоровую конкуренцию с коммерческими организациями, устанавливает громадное количество различных социально-экономических преференций для молодых специалистов, дабы удержать, заинтересовать и привлечь.

# Трудоустройство # Работа в Беларуси # Государственная политика

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