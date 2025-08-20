Где самая высокая закрепляемость молодых специалистов? Ответила сотрудник Миноблисполкома

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Анна Русак, начальник управления по занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

На сегодня, согласно статистике, закрепляемость молодых специалистов, самый высокий уровень – в госуправлении. Дальше – образование и здравоохранение.

Это говорит о том, что молодой специалист, который приходит на свое первое рабочее место, отработав срок, остается у данного нанимателя. Это говорит о том, что ему нравится, его устраивают те условия труда, которые создаются.

Сегодня государственный сектор, учитывая такую здоровую конкуренцию с коммерческими организациями, устанавливает громадное количество различных социально-экономических преференций для молодых специалистов, дабы удержать, заинтересовать и привлечь.